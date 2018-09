Erstklässler im falschen Zug

Die Schule hat gerade erst begonnen. Für die Erstklässler sind der Schulweg und die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel noch nicht zur Routine geworden. Diese Erfahrung machten zwei sechsjährige Erstklässler aus einer Geisinger Teilortgemeinde am Dienstag. Gegen 12.10 Uhr meldete ein Zugbegleiter die beiden überforderten Kinder, die offensichtlich in Immendingen in den falschen Zug eingestiegen waren und nicht mehr nach Hause gefunden haben. Beamte des Polizeireviers Tuttlingen nahmen sich der Beiden an und übergaben sie in die Obhut der Großmütter. Die Mütter der Kinder hatten sich bereits auf die Suche nach ihren Sprösslingen gemacht, teilte die Polizei mit.

