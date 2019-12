Erster Adventstreff in Zimmern kommt bei den Besuchern gut an

Erstmals hat es in Zimmern einen Adventstreff gegeben. Die Initiative hatte der Förderverein Bürgerhaus ergriffen. Ziel war es, am Ende der Adventszeit, wenn die Hektik der Festvorbereitungen abklingt, zu einem Treff mit netten Gesprächen einzuladen. Die Premiere als Treff der Dorfgemeinschaft erwies sich als voller Erfolg und bot sich an, mit den vielen Neubürgern in Kontakt zu kommen, was gerne genutzt wurde.

Mangels der noch nicht zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten diente der Bereich um das Jugendhaus als Treffpunkt, der von seiner Lage her in das angrenzende Neubaugebiet ausstrahlte. Bei Feuer und Kerzenschein genossen die Besucher den Abend. Zur Einstimmung sang das Zimmerer Chörle unter Leitung von Josef Hofmann weihnachtliche Weisen, in welche das Publikum mit einstimmte. Einen weiteren Beitrag zur Unterhaltung leistete der Musikverein, dirigiert von Wolfgang Wieser. Bei Glühwein, Kinderpunsch, alkoholfreien Getränken, dem von Uli Straub extra gebrauten Festbier und Naschereien ließen es sich die Besucher gut gehen.

Mit Ablauf und Besuch dieses ersten Adventstreffens zeigte sich der Vorsitzende des Fördervereins, Martin Schilling, sehr zufrieden. Namens der Ortsverwaltung zollte die stellvertretende Ortsvorsteherin Dorothea Hofmann den Akteuren großes Lob für die Idee der Dorfgemeinschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl stärkenden sowie die Integration der Neubürger fördernde Veranstaltung.

Seit 1982 ist der Förderverein Bürgerhaus mit seinem Vorsitzenden Martin Schilling und Hans-Henno Hierl als Stellvertreter aktiv. In den Bemühungen, zu einem Bürgerhaus zu kommen, zeichnen sich Erfolge ab. In der jüngsten Jahreshauptversammlung informierte Bürgermeister Markus Hugger, dass das notwendige Lärmschutzgutachten bereits in Arbeit sei und die Gemeinde eine Art Bausparvertrag abgeschlossen habe als finanzielle Basis für die Investition. Die Absicht sei es, 2020 die Bauplanung zu erstellen, und dann die Zuschussfrage zu klären, was bedeuten könnte, dass die Realisierung 2023 oder 2024 denkbar wäre.