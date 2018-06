Erste Interessenten für neuen Immendinger Industriebau gibt es schon

Mit der Erstellung eines Multifunktionsgebäudes schaffen die Familien Bernhard Buhl und Walter Dreher in Immendingen Gewerbeflächen. Das Gebäude entsteht im gewerblich genutzten Bereich des Freizeitzentrums. Die Investition ist nach Angaben der Familien langfristig angelegt. Am Freitag markierte der Spatenstich den Baustart, am Montag rollen die Baumaschinen an.

Die Fertigstellung des hochmodernen, energieeffizienten und die Ortseinfahrt von Immendingen prägenden Gebäudes ist für Ende 2019 angestrebt. Bernhard Buhl dankte namens der Investoren zum Auftakt des Spatenstichs allen Akteuren, insbesondere der Gemeindeverwaltung dafür, dass die erforderlichen Genehmigungen reibungslos erreicht werden konnten.

Bürgermeister Markus Hugger bezeichnete den Spatenstich als einen „großen Tag“. Er nannte das Bauvorhaben „städtebaulich ansprechend und architektonisch interessant“. Es passe hervorragend in die bestehende Lücke der vorhandenen Firmen EB-Turnkey, Kohler und Schuck.

Für die entstehenden Gewerbeflächen sieht Hugger Bedarf, weil immer wieder Anfragen dieser Art im Rathaus eingehen. Bei den Investoren gibt es bereits erste Interessensbekundungen.

Das mehrgeschossige Gebäude ist für die Eigenentwicklung und Vermietung ausgerichtet. Es entsteht auf der Fläche des inzwischen nach Stockäcker 9 versetzten ehemaligen Büro- und Produktionsgebäudes der Dreher-Computer-Service GmbH. Im Erdgeschoss des barrierefreien und mit einem Aufzug ausgestatteten Gebäudes gibt es im Erdgeschoss einen großzügig ausgelegten Verkaufsraum und einen Büro- und Produktionsraum. Im ersten Obergeschoss entstehen drei Multifunktionsflächen mit zusammen 354 Quadratmetern, die einzeln oder auch zusammen angemietet werden können. Das Dachgeschoss wird für eine Betriebswohnung genutzt.

Walter Dreher von der Bauherrengemeinschaft wird unter der Firmierung Dreher-Computer-Service GmbH elektronische Entwicklungen weiter führen, entweder in dem nach Stockäcker 9 versetzten und neu renovierten Gebäude oder den im Neubau geschaffenen Produktionsraum.

Schwerpunktmäßig mitgetragen wird die Neuinvestition von der Familie Buhl. Bernhard Buhl ist in München als Goldschmiedemeister tätig und seine Gattin Yvonne, geborene Dreher, arbeitet als Diplom-Informatikerin.