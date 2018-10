Erfolg für erste Immendinger Tischmesse

Die erste Immendinger Tischmesse, die der Bund der Selbstständigen am Sonntag in der Donauhalle veranstaltete, hat sehr großes Besucherinteresse gefunden. Eine Vielzahl einheimischer und auswärtiger Besucher nutzte die Gelegenheit, sich an den jeweils nur aus einem einzigen Tisch bestehenden Ständen der 36 Aussteller aus Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistung zu informieren.

Für die mitwirkenden Unternehmen bestand die Möglichkeit, sich in kompakter Form vorzustellen und Kontakte zu Kunden zu knüpfen. Eines der Ziele der Tischmesse ist es, die Zeit zwischen zwei großen Gewerbeausstellungen zu überbrücken. Nach dem Erfolg der ersten Messe wird überlegt, sie im festen Rhythmus im Terminkalender zu etablieren.

36 Aussteller im ersten Anlauf

Bei der Eröffnung der Premierenveranstaltung freute sich BdS-Vorsitzender Martin Betsche, dass es gelungen war, schon im ersten Anlauf 36 Aussteller für die Immendinger Tischmesse zu gewinnen. Man wolle versuchen, die Messe, die einfacher zu organisieren sei als die großen Gewerbeschauen, in der Region zu etablieren, so Betsche. „Hier präsentieren sich Mitglieder des Bundes der Selbständigen, aber auch externe Aussteller“, betonte der BdS-Chef. Sein Lob galt der großen Kreativität, mit der sich die Unternehmen auf der Fläche von nur einem Tisch vorstellen. „Das ist vielleicht an Ansporn auch für andere Betriebe, bei der nächsten Tischmesse mitzuwirken“, meinte Betsche und erklärte, man wolle versuchen, den Messetermin mit einem Abstand von zwei bis vier Jahren in Immendingen beizubehalten.

Vom großen Engagement der 36 teilnehmenden Firmen zeigte sich Bürgermeister Markus Hugger in seiner Eröffnungsrede überrascht: „Ich war noch nie auf einer Tischmesse und muss sagen, was hier geboten wird, übertrifft alle meine persönlichen Erwartungen.“ Mit einer solchen Veranstaltung werde einmal mehr dokumentiert, dass Immendingen ein sehr erfolgreicher Wirtschaftsstandort ist.

Hugger sieht hohe Dynamik

Am Beispiel des Gewerbegebiets zwischen Immendingen und Zimmern, wo derzeit neben Edeka und „dm“ ein neuer Modemarkt entsteht, ein Multifunktions-Bürogebäude erstellt wird und demnächst auch ein Hotel geplant ist, wies Hugger auf die hohe Dynamik in Sachen wirtschaftliche Entwicklung hin. Dem Bund der Selbstständigen, dem die Gemeinde auch als Mitglied angehört, dankte er für die Organisation der Tischmesse und das alljährliche Engagement beim Ausrichten des Weihnachtsmarkts.

Schon gleich nach der Eröffnung am späten Vormittag begannen die Besucher durch die Tischreihen zu strömen und der Andrang hielt den ganzen Nachmittag über an, so dass die Messeteilnehmer am Abend eine gute Bilanz ziehen konnten. Gut angenommen wurde auch das Bewirtungsangebot mit Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.