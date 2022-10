Eine Reise mit neuen Erfahrungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 4. Oktober lud der VdK OV Immendingen zu einer Fahrt ins Blaue ein. Wie in jedem Jahr kamen viele neugierige Mitglieder und Freunde des VdK zusammen, um der Frage nach dem Unbekannten zu folgen. Organisiert von Rupert und Monika Engesser, waren die vergangenen Reisen ins Blaue immer ein Erfolg. Das Busunternehmen Echle mit seinem Fahrer Mohamet machte diese Fahrt ebenfalls spannend. Er wusste ja von nichts und ließ sich vom Rupert dirigieren.

Eine kleine Frühstückspause an der Raststätte Hegau, mit Butterbrezeln und ein Piccolo, ermunterte uns zur Weiterfahrt. Es wurde an jeder Ausfahrt, Abzweigung oder Kreuzung, gerätselt und Vermutungen dargebracht, aber das Ziel war in weiter Ferne. Zur Mittagszeit fuhren wir durch Leutkirch und landeten im Gasthof Mohren, welches zur Brauerei Härle angrenzt. Ein deftiges Mittagessen, abgerundet mit einem Bier aus der Brauerei, gab uns neuen Aufschwung zur Weiterfahrt.

Nach einer weiter irreführende Fahrt, kamen wir über Wolfegg, Bad Waldsee, nach Bad Wurzach. Oh, was gibt es in Bad Wurzach? Kurstadt, Moorheilbäder, eine schöne Altstadt, viele Museen ein schönes Naturschutzgebiet, das Wurzacher Ried, und noch vieles mehr. Keiner hatte irgendeine Idee. Es ging durch die Stadt, plötzlich hielten wir an einem Museumsbahnhof AH im Torfmuseum Bad Wurzach. Wir bestiegen eine kleine Bahn, welche durch das Moor fuhr.

Es ging ruckelig ins Ried, mitten durch einen Urwald. Die Fahrt führte entlang des Riedkanals und des Stuttgarter Sees mit herrlichen Blick auf die Riedlandschaft. An der Umdrehschleife erzählte der Lokführer vom Moor, wie Torf und wie die Schienen seinerzeit ausgegraben und hier wieder verlegt wurden. Was natürlich unter Einhaltung der Vorgaben vom TÜV nicht so leicht war, sowie vom Torfstechen. Alles in allem eine lehrreiche Zeitreise.

Nach einem Rundgang durchs Museum traten wir dann die Heimreise an, mit einem Abendessen in Meßkirch, im Restaurant Froben am Schloss. Es war wieder eine Reise mit neuen Erfahrungen über das Torfstechen im Moor von Bad Wurzach. Rupert und Monika Engesser hatten wiedermal viel Zeit geopfert, um diese Fahrt zu organisieren, dafür ein großes Dankeschön von allen Mitreisenden. Auch einen großen Dank an unseren Fahrer Mohamet vom Echle Busunternehmen, für die sichere und angenehme Fahrt.