Eine Reise in das Tulpenland

Der VdK Ortsverband Immendingen reiste vom 21. bis 25. April nach Amsterdam. Die Stadt ist für ihr künstlerisches Erbe, ein weit verzweigtes Grachtensystem und schmale Häuser mit Giebel-Fassaden bekannt, die auf das sogenannte Goldene Zeitalter der Stadt im 17. Jahrhundert zurückgehen. Das Radfahren gehört zur Stadtkultur, sodass das Stadtbild von zahlreichen Radwegen geprägt ist. Man musste schon höllisch aufpassen, wenn man aus dem Bus stieg, aus einem Lokal kam oder die Straße überqueren wollte.

Eine Grachtenfahrt durch die Kanäle zeigte uns die Altstadt mit seinen Eindrücken aus der Geschichte und der Bauweise der Häuser am Kanal. Die vielen Hausboote sind schon außergewöhnlich, aber auch eine Lösung des Wohnraumes.

Dann der Besuch des Blumenkorso. Wir fuhren in die Stadt Noordwijk. Es ist die berühmteste Parade in Holland und einzigartig, da Frühlingsblumen wie Hyazinthen, Narzissen und Tulpen zum Dekorieren der Paradewagen verwendet werden. Nach diesem Prachtvollen Eindrücken fuhren wir nach Den Haag, Wir schauten uns diese schöne Stadt bei einem Bummel durch die Gassen an. Die überdachte Passage sah nicht nur schön aus, sondern verlockte auch zum Einkaufen.

Dann zum Keukenhof in Lisse, ein Besuch des herrlich angelegten schönen Frühlingsparks. Hauptthema sind traditionell Tulpen. 4 500 000 Zwiebeln in 100 Varianten werden jedes Jahr von Hand gesetzt. Insgesamt werden über sieben Millionen Blumenzwiebeln gepflanzt, neben Hyazinthen, Narzissen, und Krokusse, natürlich die Tulpen in 800 verschiedenen Sorten. Ein herrlicher Anblick. In dem 32 Hektar großen Park mit vielen Bäumen, konnte man herrlich spazieren gehen.

Danach machten wir einen Abstecher an die Nordsee nach Scheveningen, das größte Seebad der Niederlande. Die lange Strandpromenade lockte mit ihrer 381 m langen Seebrücke, mit Riesenrad, einen Aussichtsturm und anderen Vergnügungsattraktionen zum Bummeln ein. Auf der Strandpromenade, den Restaurants mit Sonnenterrassen konnte man es sich gut gehen lassen. Wer wollte und Mut fasste, lief über den Strand bis an die See.

Am Montag dann hieß es Abschied nehmen. Nach dem Frühstück ging es dann los. Eine tolle Reise mit unvergesslichen Eindrücken.Wie immer gut organisiert von Monika und Rupert Engesser in Verbindung mit Echle Reisen. Ein großes Dankeschön von allen Mitreisenden.