Eine Kinovorstellung der besonderen Art

Die Hewenschreck in Immendingen sind immer für eine Überraschung gut. So auch am Freitagabend als die inzwischen 17. Auflage des Hewiballs über die Bühne ging. Der Vorsitzende, Martin Weißhaupt, war über die große Schar der Gäste erfreut, die er begrüßen konnte – zumal laut der verkauften Eintrittskarten die Veranstaltung schon am Mittwoch hätte stattfinden müssen.

Nach dem Einmarsch der Hewenschreck und ihrem Brauchtumstanz öffnete das Kino ganz nach dem Motto des Abend „Lass uns heut ins Kino gehen, da kann man was erleben“, seine Pforte. Die Frau im Kassenhäusle sorgte auch für die Einhaltung von Jugendschutz und Ordnung.

„ Fack ju Göhte“ und Lehrer Müller hatte es nicht einfach mit seiner Klasse. „Möge der Beat mit euch sein“, lautete der Titel einer der flotten Tänze, dem mit „Dance, Dance, Dance!, einem Beitrag des Turnvereines und „8 Mile“ weitere folgten.

Nach mehreren Versuchen gelang es Professor Hewenstein und seiner OP-Schwester Concita einen perfekten Donaugeist aus dem Operationssaal zu entlassen. Beim „20th Century Fox“-Quiz mit einer Schattenwand brach das Ratefieber aus, denn drei Hauptpreise galt es zu gewinnen. Der Knaller des Abends waren die Oskars, die Männer, die ganz ohne rauschende Kostüme mit anhaltendem Beifall belohnt wurden, und die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen durften.

„Das schönste im Jahr ist Fasnet, denn dann sagen wir Narri“, davon konnten die Minions mit ihrem abschließenden Gesang alle überzeugen. Nicht nur vor, sondern auch hinter den Kulissen gab es Akteure wie Heike Averhage, Karin Sterk, Silke Schuler, Sabrina Kaiser, Doris und Marwin Henning, Teresa Walter, Nicole Wußler, Petra Reindel, Isabelle Spegel, Christine Doser, Mirijam Ketterer und Doreen Schechinger, die zum Gelingen das Abends beitrugen.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte der Kegelsportclub, für flotte Rhythmen war Pirmin Wälde zuständig, und in der Pause sorgten die „ Il Basaltos“ für Stimmung.