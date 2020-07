Auch Ihr Garten wächst und gedeiht in diesem Jahr prächtig? Dann zeigen Sie ihn uns! Ganz egal, ob wild wachsendes Insekten-Paradies, penibel gepflegtes Blumenmeer oder Selbstversorger-Gemüsebeet: Wir suchen die schönsten, interessantesten und außergewöhnlichsten Gärten der Region.

Werden Sie Teil unserer Serie „Gartenzeit“ und verraten Sie Ihre besten Tipps und Tricks für einen gelungenen Garten. Mitmachen ist ganz einfach: Schreiben Sie uns per Mail an redaktion.stadt.tuttlingen@schwaebische.de und schildern Sie kurz, was Ihren Garten so besonders macht. Unsere Redaktion setzt sich dann gerne mit Ihnen in Verbindung.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. (sz)