Ein Fußballtalent beim TuS Immendingen

Während Deutschland sich in diesen Tagen der Fußball-WM mit schwarz-rot-goldenen Flaggen schmückt und inzwischen mit etwas Bangen nach Russland schaut, feiert in Immendingen ein Mädchen Geburtstag, das es vielleicht einmal in die Nationalmannschaft schafft. Giulia Tigano, die heute 14 Jahre alt wird, ist ein Fußballtalent und wurde beim U14-Sichtungsturnier des Deutschen Fußballbunds (DFB) in Duisburg für die Juniorinnen-Nationalmannschaft geprüft.

Noch hat sie den Sprung zwar nicht geschafft. Beim Sportverein 1920 TuS Immendingen leisten ihre Trainer jedoch weiter gute Arbeit, und im nächsten Jahr gelingt es Giulia vielleicht, in den Nationalkader zu kommen.

Der Immendinger Sportplatz ist eine der liebsten Umgebungen für Giulia Tigano, deren ganze Familie fußballbegeistert ist. Beim Treffen sind auch ihre Mutter Kerstin Linke und Zwillingsbruder Matteo dabei. Matteo stellt sich mit einem Lachen als „Manager“ seiner Schwester vor.

Giulia spielt schon beim TuS, seit sie acht Jahre alt war. „Ich habe in der E-Jugend angefangen“, sagt sie. Inzwischen kickt die Juniorin in der D-Jugend. Dort gibt es eine Spielgemeinschaft mit dem Nachbar-Fußballverein des FC Möhringen – die SG Möhringen-Immendingen. Als nächstes wird Giulia ihrem Alter entsprechend in der C-Jugend spielen. Nach ihrer Position auf dem Spielfeld gefragt, erklärt sie stolz: „Ich bin Stürmerin.“ Sie habe aber zuvor schon auf anderen Posten gespielt.

Den Grundstein für den Erfolg des Fußballtalents haben beim TuS ihre beiden Trainer, Marcel Linke und Stefan Fehrenbach, gelegt. Stolz auf die Leistungen des Mädchens ist auch der neue TuS-Jugendleiter, Günter Lehmann, der immer wieder betont, wie außergewöhnlich es ist, dass Giulia der Weg bis zum DFB-Sichtungsturnier gelungen ist.

Zunächst fanden auf der Ebene des badischen Fußballbezirks Schwarzwald die ersten Talent-Sichtungen statt. Dann schaffte es die Immendingerin in die südbadische Juniorinnen-Auswahl. Die nächste Station war die DFB-Sichtung in Duisburg. Dort musste Giulia sich nicht nur im sportlichen Bereich beweisen. Zu den Voraussetzungen gehören auch gute schulische Leistungen.

„Leider habe ich es dieses Mal nicht geschafft, beim Sichtungsturnier weiterzukommen“, bedauert Giulia, die im nächsten Jahr einen neuen Anlauf unternehmen will. Den nächste Schritte dafür hat sie bereits absolviert. So war sie Ende Mai drei Tage lang bei einem Lehrgang mit den südbadischen U16-Juniorinnen in der Sportschule Steinbach. Ihre Trainerin war Viola Klausmann, die für die Talentförderung in diesem Jahrgang zuständig ist.

Schon bei internationalen Spielen mit von der Partie

Giulia erzählt voller Freude von ihrem Training auf dieser Ebene, das sie nun in den kommenden Monaten fortsetzen wird. „In einem U16-Turnier in der Schweiz spielen wir gegen andere Auswahl-Mannschaften“, berichtet sie. Immerhin tritt das Immendinger Fußballtalent damit schon auf internationaler Ebene an, wenn auch vorerst (noch) nicht in der Nationalmannschaft.