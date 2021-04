Ein alter Brauch zur Osterzeit

Es gibt viele Bräuche, die in der Osterzeit bis heute geepflegt werden: Osterbrunnen, Osterbäume, Eiersuchen, Osterfeuer, Färben von Ostereiern, Ostermärkte und mehr. Ein alter Brauch, der in früheren Zeiten weit verbreitet war – und der sich in manchen Gegenden bis heute gehalten hat – ist das Eierlesen. In das Hintschinger Heimatbuch hat Autor Herbert Keller ein Foto aufgenommen, das zeigt, dass es schon am Ostermontag 1933 in Hintschingen eine solche Veranstaltung gab.

Feste dieser Art zogen viele Besucher, auch aus den umliegenden Orten, an. Im Jahresreigen war dies in der Gemeinde ein besonderer Höhepunkt. Bereits für die Vorbereitungen wurde ein großer Aufwand betrieben. Im Dorf stellte man einen großen Torbogen auf, dessen Holzgerüst mit Tannenreisig und Girlanden geschmückt war. Am Tag der Veranstaltung kamen eine stattliche Anzahl Reiter ins Dorf, um bei dem Ereignis mit dabei zu sein. Die Reiter waren vorwiegend von auswärts, da im Ort nicht so viele Pferde vorhanden waren. Zeitzeugen wussten von stolzen Kriegsveteranen, auch aus Immendingen zu berichten, die sich Pferde ausgeliehen hatten, um am Eierlesen teilnehmen zu können.

Zum Auftakt formierte sich in der Ortsmitte ein Festumzug, der mit Musik und den Akteuren zum Ort des Geschehens zog. Die jungen Frauen des Ortes waren festlich und frühlingshaft gekleidet. Sie hatten die Aufgabe, die von den Männern während des Rittes durch den Torbogen geworfenen Eier aufzufangen. Siegerin wurde diejenige, die am Ende die meisten Eier im Korb hatte. Nach Ermittlung des Ergebnisses schloss sich zum Abschluss des Festes meist noch ein Wettreiten an.

Das Eierlesen, vom Ablauf her wohl treffender als Eierwerfen bezeichnet, soll an ein Fruchtbarkeitssymbol aus dem 12. Bis 13. Jahrhundert erinnern, wobei das Ei auch schon in vorchristlichen Kulturen für Naturerwachen, Wachstum und Neuanfang stand. Eine andere Erklärung für seine Entstehung verweist auf die Fastenzeit. Eier waren früher als Fastenspeise verboten und deshalb nach Ostern im Überfluss vorhanden. Danach mussten sie rasch verzehrt werden.