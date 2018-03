Eigenheimer und Siedler ehren ihre Mitglieder

Bei der Hauptversammlung der Eigenheimer und Siedlergemeinschaft Immendingen sind langjährige Mitglieder geehrt worden.

Vor der Mitgliederrunde nahmen die Gemeinschaftsleiterin Ursula Löffler und der Vertreter des Bezirksvorsitzenden Ansgar Renner, Ernst Granzow aus Geisingen, die Auszeichnung verdienter Mitglieder vor. Die Ehrennadel in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Hermann Katschnig, Gerda Gönner und Siegfried Tritschler. Für 10-jährige Mitgliedschaft wurden Hans-Peter Zink, Laurent Lopez, Markus Lehmann und Nadine Baumann ausgezeichnet.

Hausverkäufe, Austritte und Todesfälle, ließen die Mitgliederzahl der Gemeinschaft auf 174 schrumpfen, sagte Löffler in ihrer Bilanz. Damit die Gemeinschaft stark bleibe, sei eine gezielte Mitgliederwerbung unerlässlich. Hier gelte es den richtigen Weg zu finden, um junge Familien ins Boot zu holen. Die Versorgung mit ausreichendem Informationsmaterial habe bisher keine Früchte gezeigt.

Die stellvertretende Vorsitzende und Ehrenmitglied Hedy Rutkiewitz informierte über die seit 30 Jahren bestehende Öl-Sammelbestellungs-Aktion, für die sie Bestellungen entgegen nimmt. Zum Abschluss der Versammlung teilte Löffler den Anwesenden mit, dass Gartenberater Görlitz heuer wegen der Landesgartenschau in Lahr für keine Veranstaltung in der Gemeinde gebucht werden kann, jedoch ein Ausflug nach Lahr am 24. Juni stattfindet, zu dem Anmeldungen bei der Gemeinschaftsleiterin erfolgen können.