E-Auto brennt in Immendingen aus

Auf dem Hof des Besitzers hat am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr ein E-Auto Feuer gefangen. Als die Feuerwehr vor Ort angekommen sei, habe das Fahrzeug „lichterloh gebrannt“, berichtet Abteilungskommandant Winfried Heitzmann im Gespräch mit unserer Zeitung.

Durch die Hitze des Akkus habe der Brand nicht sofort gelöscht werden können. Daher hat die Feuerwehr beim Bauhof einen Abrollbehälter mit Folie ausgelegt, mit Wasser gefüllt und das E-Auto dort versenkt. „Wie in einem kleinen Swimmingpool“, erklärt Heitzmann. Noch bis Montag soll das E-Auto unter Wasser bleiben. Am Auto entstand ein Totalschaden, am Haus des Besitzers ein kleinerer Schaden.

Es könnte sein, dass sich die Batterie erhitzt habe und dadurch in Brand geraten sei, vermutet Heitzmann die Ursache. Vier Stunden lang waren die Wehren aus Immendingen und Ortsteilen sowie Geisingen mit 40 Leuten im Einsatz.