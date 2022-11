Drei-Tages-Reise in die Pfalz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unsere Fahrt führte über Stuttgart, Ludwigsburg zum Gasthof Bauer in Eisingen zu einem ausgiebigen Frühstück. Gegen 12 Uhr in Speyer angekommen, erwartete uns eine Stadtführung. Er brachte uns viel sehenswertes zur Geschichte der Stadt bei.

Der Dom von Speyer, größte erhaltene romanische Kirche Europas, die Dreifaltigkeitskirche, eine Kirche der evangelischen Gemeinde von Speyer, ebenfalls eine Sehenswürdigkeit, die man nicht verpassen sollte.

Am späten Nachmittag erreichten wir unser Hotel Pfälzer Hof in Römerberg. Der nächste Tag begann mit einem Bummel durch Bad Dürkheim, angefangen am größten Weinfass der Welt. Wir schlenderten durch einem schönen Park, angrenzend an das Spielkasino. Wir liefen durch schöne Gassen, auf einem Platz mit vielen Geschäften und Kaffees, welche zum Verweilen einluden. Unsere Fahrt ging weiter, entlang der vielen Weinplantagen.

Die Herbstbelaubung sah wunderschön aus. Rote, gelbe und grüne Blattverfärbungen, an denen man die einzelnen Rebsorten unterscheiden konnte. Vor den Toren von St. Martin, an der südlichen Weinstraße, begann unsere außergewöhnliche Weinverkostung in einer Weinplantage.

Unter einem Pavillon stellte uns eine erfahrene Winzerin vom Weingut Alfons Ziegler, verschiedene Tropfen aus seinem Anbau vor. Ein Spaziergang durch die Weinreben, mit Erklärungen und natürlich edlen Tropfen zum Verkosten hob die Stimmung an. Eine Weinverkostung der besonderen Art. Mal anders als auf einem Weingut.

Am letzten Tag unserer Reise besuchten wir das Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße. Ein längerer aufsteigender Weg erschwerte uns den Aufstieg zum Schloss. Einige blieben daher unten am Parkplatz, andere schafften den Aufstieg und erfreuten sich am Anblick des Schlosses. Unter einer Führung erfuhren wir einiges über dessen Geschichte.

Anschließend fuhren wir nach Neustadt an der Weinstraße. Wer wollte, schloss sich einer Stadtführung an, welche wieder viel neues an Sehenswürdigkeiten ergab. Die verwinkelten Gassen der Altstadt, mit der mediterranen Atmosphäre auf dem Marktplatz. Weiterfahrt durch das Nordelsass und das Kinzigtal, wo wir im Gasthof Linde in Hofstetten unsere Reise mit einem deftigen Abendessen ausklingen ließen.

Ein Dank an Monika und Rupert Engesser, welche mit dem Echle Unternehmen diese Reise vom 28. bis 30. Oktober organisierten.