Drei Kapellen, ein Konzert: Blasmusikgala feiert 30. Geburtstag

Der Galaabend der Blasmusik wurde 1992 durch den damaligen Bürgermeister Helmut Mahler initiiert. Die Veranstaltung ermöglichte es allen drei Immendinger Kapellen, gemeinsam und im großen Rahmen in der Donauhalle aufzutreten. Durch den Wechsel zwischen der Gemeindemusikkapelle und den Musikvereinen Hattingen und Zimmern beim Ausrichten der Blasmusikgala profitierten alle gleichberechtigt von den jeweiligen Einnahmen. Ferner hatte das Publikum die Gelegenheit, im zweijährigen Rhythmus alle drei Kapellen an einem Abend zu hören.

Von Polkas bis zum Seemannslied, von Schlagern bis zur Hymne: So vielfältig hat das Programm des 15. Galaabends der Blasmusik ausgesehen. Am Samstagabend hat dieser alle drei Kapellen der Gemeinde vereint und für eine voll besetzte Donauhalle gesorgt. Die außergewöhnliche Gala, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, begeisterte das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute. Geboten wurde von den Musikern nahezu drei Stunden lang ein Blasmusikabend der Extraklasse.

Helmut Mahler rief Veranstaltung 1992 ins Leben

Bürgermeister Manuel Stärk erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass der verstorbene Bürgermeister Helmut Mahler die Konzertveranstaltung mit der Gemeindemusikkapelle Immendingen und den Musikvereinen Hattingen und Zimmern 1992 ins Leben gerufen hatte. Seither fand der Galaabend der Blasmusik mit Ausnahme des Jahres 2020 im zweijährigen Rhythmus statt, wobei die drei Kapellen sich jeweils als Ausrichter abwechselten. In diesem Jahr war die Gemeindemusikkapelle Gastgeber.

43 Hattinger Musiker starten den Abend

Der Musikverein Hattingen startete mit 43 Musikern unter Leitung von Kathrin Häusler den Konzertabend mit zwei Medleys, Seemannsliedern von Santiano und Schlager von Udo Jürgens. Ohrwurm-Melodien von Abba beendeten den regulären Musikreigen. Solist – „Tuba-Tobi“ – Tobias Häusler setzte jedoch mit seiner großen Tuba bei der Zugabe „Farmer's Tuba“ noch ein ganz besonderes Highlight. Moderatorinnen waren Nele Heinemann und Nicole Herrmann.

Lásló Nagy leitet MV Zimmern erstmals bei einem Galaabend

Beim schwungvollen Marsch „Kaiserin Sissi“ leitete der neue Dirigent des Musikvereins Zimmern, Lásló Nagy, die Kapelle erstmals bei einem Galaabend. „Nora“, die musikalische Erinnerung an eine Katze, und „The Glacier Express“ mit seiner Reise durch die majestätische Schweizer Bergwelt folgten im Programm der Zimmerer. Als Zugabe reihte sich noch die beim Publikum beliebte Volksmusik in Form der „Berger Polka“ ein. Die Musikkapelle Zimmern, deren Stücke Ann-Sophie Braun und Sina Gut ansagten, besteht aus 40 Musikern.

Der Musikverein Zimmern wird beim Konzert von seinem neuen Dirigenten Lásló Nagi geleitet, der seinen ersten Auftritt bei einer Blasmusikgala hat. (Foto: Jutta Freudig)

Die Gastgeber der Immendinger Gemeindemusik begannen ihren Auftritt unter Leitung von Antal Fenyvesi mit der „Unitiy Fanfare“, ehe sie bei „Lord Tullamore“ zur irischen Folkmusik wechselten. Die gut gelaunten Moderatoren Chiara Wüst und Christian Schol tauschten den auf die Bühne gebrachten, irischen Whiskey danach gegen Tequila aus.

Böhmischer Traum trifft auf lateinamerikanischen Rhythmen

Den 42 Musikern der Gemeindemusikkapelle gelang es ausgezeichnet, bei „Bohemian Tequila“ den böhmischen Polkatraum mit heißen, lateinamerikanischen Rhythmen zu vermischen, so dass das Publikum begeistert applaudierte. Als Zugabe setzte der Konzertmarsch „Abel Tasman“ den Schlusspunkt des dritten Teils.

Abschließend versammelten sich alle 125 Musiker zum Gesamtchor auf der Bühne der Donauhalle. Die beiden Stücke „Highland Cathedral“ und „Böhmische Liebe“ trugen alle drei Kapellen gemeinsam unter Leitung von Antal Fenyvesi vor. Vom Publikum gesanglich begleitet wurde zum Schluss des grandiosen Finales des Konzertabends die badische Hymne „Hoch Badnerland“.