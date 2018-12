Donauuferpark Öhmdwiesen nach eineinhalb Jahren fertiggestellt

Der Donauuferpark Öhmdwiesen ist nach eineinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt. Bei einer gemeinsamen Besichtigung am Freitagmittag haben Bürgermeister Markus Hugger und Planer Tim Kaysers, Planstatt Senner, dem Gemeinderat einen Überblick über das Projekt gegeben.

Als eine Baustelle, die nicht immer Spaß gemacht hat, beschrieb der Bürgermeister die Planung und Umsetzung der Unterführung entlang der Donau. „Es gab viele Herausforderungen, die gelöst werden mussten“, blickte Hugger zurück. So mussten die Arbeiten beispielsweise kurz nach Baubeginn im Mai 2017 aufgrund einer Hochwassersituation wieder eingestellt werden.

Er erinnerte auch daran, dass das Projekt in einer politischen Diskussion durchaus kritisch beleuchtet wurde. Insbesondere deshalb, so Hugger, weil die Kosten doch höher ausgefallen seien als geplant. Und auch noch andere Objekte wie die Grundschule sanierungsbedürftig seien.

„Haben wir die Ressourcen richtig gesetzt?“, fragte er deshalb. Seine Antwort: ja. „Meiner Meinung nach ist uns, gemeinsam mit allen Beteiligten, etwas Großes gelungen.“ Für das Sanierungsgebiet des alten Betonwerks habe die Gemeinde Fördermittel erhalten. Von der Investitionssumme von etwa 2,7 Millionen Euro habe die Baumaßnahme selbst mit etwa 900 000 Euro zu Buche geschlagen, so Hugger zu den Anwesenden in der Unterführung.

„Das Königsziel ist erreicht“, fasste der Bürgermeister schließlich die Fertigstellung der Unterführung und des zweiten Donauuferparks Öhmdwiesen zusammen. Bis auf die „ein oder andere Resttätigkeit“ seien die Arbeiten nun abgeschlossen.

Das Wasser der Donau fließt knapp unterhalb der Kante des Uferwegs. In den vergangenen Tagen habe es einen ersten Durchfluss gegeben, berichete Hugger. Er wies darauf hin, dass die Donau bei Mittelwasser über die Mauer des Uferwegs laufe. Das müsse so sein, um den Durchgang zu halten, erklärte er. Denn durch das Bauwerk werde die Donau verengt.

„Es ist toll so, wie die Höhe ist“, war aus dem Gremium zu hören. Insbesondere Kinder hätten dadurch die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit dem Wasser zu sein.

Über die Treppe führte die Begehung weiter zum Hauptversinkungspunkt. Aufgrund der Steigung sei es an dieser Stelle technisch nicht umsetzbar gewesen, eine barrierefreie Bebauung umzusetzen, so Hugger. „Wir wollen, dass dieser Ort erlebbar bleibt“, sprach er an der Versinkungsstelle einen weiteren Punkt an, der in Angriff genommen werden soll. Ein Leitsystem solle zudem auf den Weg, vorbei am alten Steinbruch, hoch auf den Berg aufmerksam machen. „Von dort oben hat man den besten Blick über ganz Immendingen“, so der Bürgermeister.

Im Donauuferpark Öhmdwiesen erläuterte Planer Tim Kaysers, dass die Benjeshecke (Totholzhecke) dem Schutz der Natur diene. Hunde und Menschen würden dadurch beispielsweise nicht in den Lebensraum von brütenden Vögeln, wie dem Eisvogel, eindringen.

Einige Meter weiter steht eine blaue Wand mit mehreren Aussparungen. „Das ist eine Vogelbeobachtungswand“, so Kaysers. Interessierte könnten durch die Gucklöcher hindurch Vögel beobachten. Auf der kleinen Brücke weiter in Richtung der Donaustufen zeigte Kaysers einige Bilder von der Entwicklung der alten Betonfabrik. Bei den Arbeiten seien im Untergrund auch alte Bordsteine aufgetaucht.

Beim Blick von den Donaustufen auf das fließende Gewässer sagte Kaysers: „Was hier entstanden ist, ist einmalig.“