Donaubrücke in Hintschingen freigegeben

Blaue Schleifen und die Immendinger Flagge zieren am Freitagmittag die Hintschinger Donaubrücke. Nach acht Monaten Bauzeit wird sie im Beisein vieler interessierter Bürger eingeweiht. Nachdem das weiß-blaue Band durchschnitten ist, kann sie ihrer Bestimmung nachkommen: Menschen sicher von einer Seite der Donau zur anderen zu bringen.

„Über sieben Brücken musst Du geh’n, singt Peter Maffay – uns reicht eine“, erklärt Hintschingens Ortsvorsteherin Marlies Aschmann den Anwesenden, ehe der älteste männliche Hintschinger, Horst Findus, etwas über die Geschichte der Donaubrücke erzählt. „Nach 40 Jahren wurde sie nun abgebaut und durch eine neue ersetzt“, sagt er schließlich.

Bei einer turnusmäßigen Untersuchung der Brücke war festgestellt worden, „dass sich das historische Bauwerk in einem fragwürdigen Zustand befindet“, blickt Bürgermeister Markus Hugger einige Zeit zurück. Unter anderem habe Rost die Stabilität der Brücke gefährdet. Eine Sanierung sei durchaus möglich gewesen. Aber aus zwei Gründen habe sich die Gemeinde für einen Neubau entschieden, erläutert Hugger. Zum einen seien die Kosten ein Faktor gewesen. Denn für den Neubau habe die Gemeinde Fördermittel erhalten. Zum anderen kann die neue Brücke mehr Last tragen. „40 Tonnen packt die neue Brücke“, sagt Hugger.

Ortsbaumeister Martin Kohler berichtet anhand mehrerer Bilder über den Ablauf des Brückenneubaus. Unter anderem sind während der Maßnahme auch Leerrohre eingebracht sowie neue Wasserleitungen zu den Häusern verlegt worden. Bereits kurz nach Baubeginn sei man auf größere Felsen und Pfähle gestoßen. Es folgte ein Hochwasser. Dadurch habe sich der Zeitplan nach hinten verschoben, so Kohler, der aber gleich beruhigen kann. Denn die verloren gegangene Zeit konnte wieder eingeholt werden.

Im September folgte die Brückenabdichtung, in den vergangenen zwei bis drei Wochen wurde die Oberfläche asphaltiert. Nur eines steht noch aus: „Die Lackierung wird noch gemacht, bisher war es zu kalt dazu“, so Kohler. Die Gesamtkosten für die Brücke liegen bei 820 000 Euro. Den Betrag, den die Gemeinde zahlen muss liegt bei 320 000 Euro. Denn der Bau wird mit 500 000 Euro Fördermitteln bezuschusst, so Kohler.

Nach dem Segensgebet durch Pfarrer Adolf Buhl wird das weiß-blaue Band durchgeschnitten. „Die Brücke verbindet die Menschen miteinander“, sagt der Pfarrer und übergibt die Brücke ihrer Bestimmung.