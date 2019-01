Donau-Versinkung soll mehr Touristen anlocken

Als einer der markantesten Punkte des Naturphänomens Donauversinkung soll die Immendinger Hauptversinkungsstelle besser inszeniert und zugänglicher werden – und das möglichst schon ab diesem Jahr. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat der Entwurfsplanung für das Projekt zugestimmt.

Es ist einer der Bausteine im Zuge des Projekts Landschaftspark „Junge Donau“ und zu 50 Prozent aus dem Tourismus-Infrastrukturprogramm des Landes gefördert. „Nun geht es um die Entscheidung bezüglich der Genehmigungsplanung“, erklärte Bürgermeister Markus Hugger. Planer Tim Kaysers vom Büro Senner verwies darauf, dass zunächst die Unterführung unter der Bahn- und Güterbahnhofstraßen-Brücke Vorrang gehabt habe. Die Unterführung ermöglicht nun den direkten Zugang zur Hauptversinkungsstelle aus Richtung Innerort und dem ersten Donauuferpark.

Kaysers stellte das Projekt noch einmal vor: Geplant seien direkt an der Donau Uferstufen und davor befindliche Schüttsteine im Wasser. Auf diese Weise könnten Besucher näher an den Fluss kommen und das vom Sog der Schlucklöcher angezogene Wasser besser beobachten. Rechts und links dieses Zugangs sei sogenannter Auwald geplant.

Schwierig sei es, das vom versinkenden Donauwasser ebenfalls angezogene Treibgut an dieser Stelle in den Griff zu bekommen: „Wir befinden uns hier mitten in einem Biotop und Vogelschutzgebiet.“ Daher sei es noch ungewiss, ob man die Genehmigung für die zunächst geplanten Schwimmbalken erhalten werde, die in der Donau verankert werden und das Treibgut auf den Fluss hinaus lenken sollten.

Neu gestaltet werden soll auch die Grünanlage gegenüber der Hauptversinkungsstelle. Dort sollen Sitzbänke und Tische, eine Hecke, ein Schotterplatz, die Beschilderung sowie Radständer angebracht werden. Ebenfalls geplant ist dort eine Bushaltebucht für Reisebusse parallel zur Güterbahnhofstraße. Diese Maßnahmen sollen einen möglichst einfachen, teils barrierefreien Zugang zum Naturphänomen schaffen.

Neu in die Planung aufgenommen wurde, dass von der Grünanlage aus ein Weg entlang der Güterbahnhofstraße entstehen soll, der bis zum Aufgang des Waldwegs Richtung „Scheibenbuck“ führt. Der dortige Aussichtspunkt ermöglicht einen guten Blick auf Immendingen und die Donau. Kaysers bezifferte die Gesamtkosten der Maßnahme ohne Planungshonorar auf 81 485 Euro, den zusätzlichen Wegebau auf etwa 8 900 Euro.

Fahrzeugstellplätze, nach denen sich Zimmerns Ortsvorsteher Günter Heizmann erkundigte, sollen an der Hauptversinkungsstelle nicht gebaut werden. Gemeinderat Dieter Weißhaupt wollte wissen, ob die Trasse der Umgehung durch die Planung tangiert werde, was Bürgermeister Hugger verneinte. Heftige Kritik am möglicherweise dauerhaft bleibenden Problem des Treibguts übte Ippingens Ortsvorsteher Christian Butschle: „Dann haben wir dort eine Müllhalde.“ In bestimmten Zeitabständen müsse der Bauhof die Stelle dann notfalls eben weiterhin räumen, so Ortsbaumeister Martin Kohler. Der Gemeinderat stimmte schließlich der Entwurfsplanung mehrheitlich zu.