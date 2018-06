Der Wasseranschluss wird teurer

Wer sein Grundstück für den Neubau eines Wohnhauses oder eines Gewerbebetriebs erschließen lassen will, muss in Immendingen ab sofort höhere Beitragssätze für den Anschluss an das öffentliche Kanalnetz und die Wasserversorgung bezahlen. Der Gemeinderat gab am Montagabend seine einhellige Zustimmung zu den jeweiligen Neufassungen der Wasserversorgungs- und der Abwasser-Sat- zung. In der vergangenen Woche hatten auch alle fünf Ortschaftsräte in einzelnen Sitzungen für die neuen Satzungen gestimmt.

Elf Jahre nach der vorangegangenen Erhebung 2003 hatte die Gemeinde die jeweils einmalig zu leistenden Beitragssätze in einer sogenannten „Globalberechnung“ neu kalkulieren lassen. Dabei wurden die seitherigen Ausgaben auf dem Gebiet sowie die zu erwartenden Investitionen und Veränderungen einbezogen. Berücksichtigt wurde auch der Wechsel von der Kaserne zu Daimler. Dieser wirke sich für die Beitragszahler positiv aus, denn ohne Daimler wären die Sätze noch etwas höher ausgefallen, hieß es.

Der Rechtsanwalt der Gemeinde, Dirk Schöneweiß, erläuterte bei der Gemeinderatssitzung noch einmal die Notwendigkeit für die Neuberechnung, die alle zehn bis 15 Jahre erfolgen muss. Neben den zurückliegenden Herstellungskosten und den wohl ansteigenden Kosten für Wasser- und Abwasserleitungen in der Zukunft, sei auch die bisherige und künftig zu erwartende Entwicklung der Baugebietsflächen bis zum Jahr 2025 berücksichtigt worden. Außerdem seien beim Abwasser gesplittete Beitragssätze für die Bereiche Schmutzwasser- und Niederschlagswasser-Beseitigung eingeführt worden, wie es sie bei den jährlich zu bezahlenden, am Verbrauch orientierten Abwasser-Gebühren seit längerem gebe. Einer der Gründe für die Globalberechnung sei die Ansiedlung des Daimler-Prüfzentrums gewesen, für dessen Anschlüsse an die öffentlichen Netze derzeit die entsprechenden Rechtsgrundlagen geschaffen werden müssten.

Schöneweiß und Bürgermeister Markus Hugger gingen auch auf die mehrfach geäußerte Frage ein, inwieweit sich das künftige Prüfzentrum anstelle der Kaserne auf die Höhe von Beiträgen und Gebühren beim Wasser und Abwasser auswirkt. Rein rechnerisch sah Schöneweiß für die Beitragszahler eine etwas günstigere Entwicklung. Auch bei den laufenden Gebühren liege Immendingen nicht bei den höchsten Sätzen, wie sie etwa andere Flächen-Gemeinden verlangen. Bürgermeister Hugger verwies zudem auf den Abzug der französischen und den sinkenden Wasserverbrauch der deutschen Soldaten. Dies habe bei gleichbleibendem Kostenaufwand für das Wasserangebot zu ansteigenden Wassergebühren geführt. Huggers klare Bilanz: „Man kann lange philosophieren, was durch Daimler teurer oder was besser wird. Man muss im Grunde sagen, wir haben keine Alternative, also hilft uns Daimler eher.“

Dezentrale Abwasserbeseitigung wird ausgegliedert

Aus der Abwassersatzung ausgegliedert wird nach einem weiteren Beschluss des Gemeinderats die dezentrale Abwasserbeseitigung, wobei die hier fälligen Gebühren für Entsorgung von Abwasser aus geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen unverändert bleiben.