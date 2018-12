Der Januar ist in Immendingen der Monat der Versammlungen

Mit insgesamt acht Jahreshauptversammlungen ist der Januar der Monat der meisten Jahrestreffen der Vereine aus Immendingen und den Ortsteilen.

Den Auftakt machen am Samstag, 5. Januar, zwei Mauenheimer und Hattinger Vereine. Der Sportverein Hattingen tagt um 20 Uhr im Clubheim und plant Ehrungen und Teilneuwahlen.

Der Radsportverein Mauenheim hält seine Jahreshauptversammlung am 5. Januar um 20 Uhr im Landjugendraum der Alpenblickhalle ab und hat ebenfalls Vorstandswahlen auf dem Programm. Die Jahreshauptversammlung der Gemeindemusikkapelle findet am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr im Gasthaus „Kreuz“ in Immendingen statt.

Der Männergesangverein Ippingen tagt ebenfalls am 12. Januar, um 20 Uhr im Gasthaus „Kreuz“ in Ippingen. Die Gesamtfeuerwehr Immendingen kommt zu ihrer Jahresversammlung 2019 am Freitag, 18. Januar, um 19.30 Uhr in der Alpenblickhalle in Mauenheim zusammen. Auf dem Programm stehen neben den Jahresrückblicken unter anderem Ehrungen und Beförderungen.

Auch der Musikverein Zimmern tagt am 18. Januar. Die Musiker treffen sich im Café „Waldhorn“ in Zimmern. Die Landjugend Mauenheim hält ihre Jahreshauptversammlung am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr in der Alpenblickhalle ab. Geplant sind Teilneuwahlen.

Die Hauptversammlung der Reservistenkameradschaft findet am Donnerstag, 31. Januar, im Gasthaus „Kreuz“ in Immendingen statt.