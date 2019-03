Der Hennentanz wird neu belebt

Vor großem, gut gestimmtem Hemdglonker-Publikum ist am Donnerstagabend ein weiteres Mal das alte Immendinger Fasnetspiel „Hennentanz“ aufgeführt worden. Auf der Freibühne vor dem Rathaus fand zunächst eine närrische Trauung statt und die Henne wurde übergeben, ehe im Rundtanz um den Narrenbaum ein neues Paar das „Federvieh“ gewann und mit nach Hause nehmen durfte. In diesem Jahr waren es Stefanie und Philipp vom Hinterbirkenweg, die sich über die gackernde Überraschung freuen durften.

Der Braut- und Hennentanz ist ein alter Immendinger Fasnachtsbrauch aus den 1930er-Jahren, den die Narrenzunft Strumpfkugler seit der Fasnet 2017 wieder neu pflegt und der an die Tradition anknüpft, in der Fasnetzeit zu heiraten. Ein Gremium aus fünf Zunftvorderen in Mänteln und Hüten, wie sie in den 50-er-Jahren von den Zunfträten getragen wurden, hatte bei der Hennentanz-Zeremonie die Regie.

Hoher Rat verlangt vom Hochzeitspaar die Brauthenne

Angeführt wurde die Gruppe, zu der auch Manuel Stärk, Sebastian Zimmer und Tobias Heine gehörten, durch Zunftmeister Peter Grieninger und Zunftrat Bernhard Welle. Diese begrüßten zunächst das Hochzeitspaar auf der Bühne, in diesem Jahr das Bumbismaale und das Mettenberger Wieble (Heike und Frank Henning). „Wir kommen vom Bumbis und dem Mettenberg herab, um miteinander Hochzeit zu feiern“, sagte das Bumbismaale. Der „hohe Rat“ verlangte dafür von dem Hochzeitspaar jedoch zunächst die „Hingabe der althergebrachten Brauthenne“.

Bevor die Trauung stattfand, erklärte der Zunftmeister: „Es war früher Brauch und Sitte, dass jeweils an der Fasnet eine lustige Hochzeit stattfand, weil die Fasnet das höchste Fest der rechten Narren ist. Dieses Fest wurde gekrönt durch den Hennentanz.“ Das Brautpaar versprach nach der Hochzeit noch, „eine hochnärrische Familie“ zu gründen und „Narrensome zu kriege“, ehe es vom Zunftrat eine Glocke erhielt und dann mit einer großen Schar Hemdglonker um den Narrenbaum tanzte.

Für den Hennentanz intonierte die Narrenkapelle den Narrenmarsch. Die Glocke wurde vom Brautpaar an die Mittänzer weitergereicht. Auf ein Zeichen des Zunftmeisters hin verstummte die Musik. Das Paar, das in diesem Moment die Glocke hatte, war das Gewinnerpaar des Abends. Vom Zeremonienmeister und Zunftmeister erhielten die überglücklich strahlende Stefanie und der junge Philipp vom Hinterbirkenweg die Fasnethenne überreicht. Danach wurde das närrische Volk zum weiteren Tanz um den Narrenbaum aufgerufen und feierte noch mit der Zunft.

