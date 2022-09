Das Schlossfest startet: Das steht alles auf dem Programm

Schon seit Wochenbeginn haben die Mitglieder der großen Immendinger Vereine alle Hände voll zu tun. Für das 17. Schlossfest wurden die hölzernen Festhäuschen, Hütten, Zelte und Lauben aufgebaut. Die Organisationsteams trafen die Vorbereitungen für die Bewirtung der aus der ganzen Region erwarteten Besucher. Vom heutigen Freitag, 2. September, bis zum Sonntag, 4. September, kehrt die Großveranstaltung nach vier Jahren erstmals wieder zurück.

Aufbauarbeiten laufen seit einigen Tagen

Der Bauhof der Gemeinde hat schon frühzeitig die symbolischen Burgtore aufgebaut, durch welche die Gäste ab dem Abend das große Festgelände betreten können. Die Aktiven der 15 teilnehmenden Vereine starteten den Aufbau der Festhütten bereits am Dienstag, soweit das von deren Standort her möglich war. Dazu zählte die Narrenzunft Strumpfkugler, der am Mittwoch die Gemeindemusikkapelle, die Zimmerer Teufelsbrut, die Feuerwehr und der Zimmerer Jugendclub folgten.

Seit Mittwoch ist das Festgelände für den Verkehr gesperrt. Das Festareal dehnt sich vom Schlossplatz und der Hindenburgstraße, über die Jahnstraße bis hinter das Schloss und aufs Schulgelände aus, wo sich die Open-Air-Bühne befindet. Auf der Wiese zwischen Schloss und Festhalle hat ein Vergnügungspark seinen Standort.

Von Bowle bis Waffeln: Vereine bieten einiges an

Breit ist erneut das Spezialitätenangebot der Vereine, das von Fleisch- und Wurstgerichten, über Kesselspeck und panierte Champignons bis hin zu Waffeln und Crêpes reicht. Bei den Getränken wartet nicht nur Traditionelles auf die Gäste, es gibt auch Bowle oder Cocktails. Neben dem Musikprogramm auf der Showbühne gastieren auch in den einzelnen Festhütten teils Musiker oder Kapellen.

Um 19 Uhr ist Auftakt für das Schlossfest

Auftakt für das Schlossfest ist am heutigen Freitag, um 19 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Manuel Stärk und die Jugendkapelle der Gemeindemusikkapelle. Auf der Hauptbühne im Schulzentrum bei der Aula steigt ab 21 Uhr eine Open-Air-Disco mit DJ Mike.

Die Veranstaltung wird am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr mit einem vielseitigen Programm fortgesetzt. Am Samstagabend stehen gleich zwei Bands auf der Bühne. Um 19.30 Uhr werden „Fritten und mein Mädchen“ erwartet, gegen 21.30 Uhr folgt der Auftritt der Band „Edelrock“.

Nach vier Jahren Pause wird in Immendingen wieder das Schlossfest gefeiert. Es engagieren sich viele Vereine. Abends gibt es Live-Musik. (Foto: Pixabay/Freudig)

Am Sonntag steht nach dem Festauftakt um 11 Uhr gegen 13 Uhr eine Aufführung der Tanzgruppe „Crazy Girls“ der Immendinger Narrenzunft auf dem Programm. Um 14.30 Uhr folgt ein Auftritt der Kindergärten Donaupark Immendingen St. Bernhard Hattingen. Gegen 16.15 Uhr beendet dann die Tanzgruppe „free animarum“ des Turnvereins das Bühnen-Programm. Ab 14 Uhr bietet Franz Dreyer zudem Führungen im Heimatmuseum an. Zwei Highlights für die kleinsten Festgäste sind das Ponyreiten mit dem Reitverein Kirchen-Hausen von 13.30 bis 16 Uhr am Rathaus und die Rückkehr der Puppenbühne der Sparkasse Engen-Gottmadingen, die ab 15 Uhr in der Aula zu spannenden Abenteuern mit dem Kasperle einlädt.

Gemeinde hat Busshuttles organisiert

Vier Bustouren werden von Samstag auf Sonntag angeboten:

von Immendingen über Zimmern und Hintschingen nach Geisingen in der Zeit zwischen 23.20 und 2.20 Uhr, wobei bei der ersten Fahrt auch Kirchen-Hausen, Aulfingen und Leipferdingen angesteuert werden,

von Immendingen über Mauenheim nach Hattingen zwischen 23.40 und 2.40 Uhr,

von Immendingen über Bachzimmern nach Ippingen zwischen 0.02 und 2.02 Uhr.

Außerdem gibt es die Verbindung von Immendingen über Möhringen und Tuttlingen, Hauptbahnhof beziehungsweise Zentraler Omnibusbahnhof, zwischen 20.43 Uhr (mit dem Ringzug) und 2.40 Uhr.

Für Sonderfahrten wird ein Fahrplan mit Abfahrtszeiten und Haltestationen erstellt.