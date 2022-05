Das Naturphänomen Donauversinkung wird immer beliebter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gästeführer der Gemeinde Immendingen Klaus Setz begrüßte die 45 Gäste, die mit dem Bus anreisten, und besonders den Organisator Herr Betz.

Nach einer Einführung über die Donauversinkung-Versickerung wurde die wissenschaftliche Erklärung erläutert, weil auf der Anfahrt von Tuttlingen her Donauversickerung steht, und sechs Kilometer weiter Donauversinkung! Auch wurde angesprochen, dass die Donau in zwei Meere fließt, und die Quelle nicht wie gesagt wird in Donaueschingen ist, sondern das Brigach und Breg die Donau zu Weg bringen. Nach den geologischen Erkenntnissen ist immer der längste Zufluss das, was die Breg bei Furtwangen die Quelle ist, dies wurde anhand von Bildern gezeigt .

Entlang der Donau auf dem schmalen Pfad, wurden die Versinkenden Stellen-Schlucklöcher sichtbar, wie das Wasser in das Erdinnere verschwindet, und das weiter wegen des Niedrigwasser Richtung Möhringen Trockenstellen des Flussbettes sichtbar wurde. Wie das Wasser durch riesige zerklüftete Gänge durch den Oxfort Kalkstein im Bereich Immendingen-Möhringen-Fridingen versinkt, und nach zwölf Kilometer und 183 Meter Tiefe, in Aach 475 Meter mit 4000 Liter pro Sekunde an die Oberfläche kommt, und es die größte Quelle Europas ist, und bei Radolfzell in den Bodensee-Rhein fließt. Auch wurde gesagt, dass die Donau 90 bis 120 Tage Trocken ist, und die Donau durch mehre Zuflüsse in Ulm schiffbar ist.

Durch eine Exkursion 2016 ist es wenigen Vorbehalten gewesen, so auch mir, wo man mit erfahrenen Geologen in den Aachtopf absteigen konnte in eine Tiefe von 105 Meter in die vielen Gänge und Zerklüftungen des Kalkgestein, wo man bis in den Dolienensee kam und eine Fischart die Merle im Wasser bestaunen konnte.

Den Schülern wurde anhand einer Landkarte gezeigt, dass die Donau durch acht Länder fließt, und in Rumänien im Schwarzen Meer nach 2888 km endet, und man auch über die Donauversinkung in Immendingen informiert ist.

Anschließend bedankte sich Herr Betz und die Gäste verabschiedeten sich mit dem Ziel nach Liptingen zum Mittagessen.