Darum haben die Sirenen nicht überall in Immendingen geheult

Um 11 Uhr sollte am 8. Dezember bundesweit eine Alarmnachricht an alle Handys gehen. Doch das hat nicht bei allen Smartphones funktioniert, wie ein Blick auf die Handys unserer Redakteurinnen und Redakteure zeigt. Während der Alarm bei den einen um 10.59 Uhr beziehungsweise um 11 Uhr losging, blieben etliche andere Geräte - private wie geschäftliche - einfach stumm. Wo es funktioniert hat, war der durchdringende Sirenenton, der auch bei stumm geschaltetem Handy ertönte, nicht zu überhören. „Ich bin fast zu Tode erschrocken“, so eine Kollegin. Etwas unpraktisch: Die Pop-up-Nachricht auf dem Display konnte nicht angeklickt werden. Parallel funktionierte aber auch die Alarmierung über die NINA-App.