Manfred Danner vom TV Immendingen ist bei der Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft der Senioren in Madrid gestartet. Er belegte in seiner Altersklasse M60 im Fünfkampf den neunten Platz.

Danner musste sich mit 22 Athleten aus 17 Nationen in den Disziplinen 60 Meter Hürden, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und 1000 Meter messen. Deutschland war mit drei Teilnehmern am Start und der Immendinger war am Ende der Beste.

Es war Danners erster Fünfkampf. Daher wusste er nicht, wo er sich im Teilnehmerfeld einordnen konnte. Vernünftige Leistungen zeigen und nicht Letzter werden, das waren die Minimalanforderungen, die er an sich gestellt hatte. Das Feld der Athleten war unter anderem mit aktuellen und ehemaligen Weltmeistern sowie einem vierfachen Olympioniken besetzt.

Manfred Danner erzielte in allen fünf Disziplinen persönliche Jahresbestleitungen mit 11.80 Sekunden im Sprint, 4,47 Meter im Weitsprung, 9,57 Meter beim Kugelstoßen, 1,36 Meter im Hochsprung und 4.11 Minuten im abschließenden 1000-Meter-Lauf.

Am Ende war er Bester der deutschen Teilnehmer und wurde mit dem neunten Platz bei der Europameisterschaft belohnt.