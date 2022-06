„D’Alläfänzigä“ feiern ihren runden Geburtstag

Es gibt noch mehr „Termine vu dä Alläfänzige“ wie sie auf ihrer Webseite beschreiben. Natürlich muss der runde Geburtstag groß gefeiert werden. Vorgesehen ist ein öffentlicher Festabend am Samstag, 15. Oktober, in der Immendinger Donauhalle. Ungewöhnlich und originell wie der Geburtstagsjubilar selbst wird dabei auch das Musikprogramm sein, das den Besuchern ab 19.30 Uhr geboten wird. Welche Überraschungsgäste erwartet werden, wollen „D'Alläfänzigä“, bocksboanig wie sie sind, noch nicht so früh verraten.