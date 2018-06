Daimler-Forum schließt Ende Juli

Die Ära des im April 2012 als Informationsstelle für Bürger eröffneten Daimler-Forums geht ihrem Ende entgegen. Am Montag, 11. Juni, um 19 Uhr findet dort ein letztes Mal ein „Runder Tisch“ statt. Bereits nach Ablauf des Monats Juli wird der Projektentwickler für das Bahnhofsgelände, die Firma Adventus, die Forumsräume an der Bachzimmerer Straße übernehmen.

Für die Öffentlichkeit plant Daimler am Donnerstag, 7. Juni, um 16 Uhr noch eine Waldbegehung. Bis Ende Juli werden auch die Besichtigungen auf der Baustelle des Prüfzentrums fortgesetzt. Dann aber biegt das Projekt auf die Zielgerade ein und nimmt im Herbst den Standortbetrieb auf. Parallel geht die Bautätigkeit weiter. So entsteht neben der Zentralwerkstatt bis Sommer 2019 unter anderem ein großer Bürokomplex.

Bei dem vierstöckigen Bürogebäude mit integriertem Fahrzeug-Analysezentrum handelt es sich ebenso wie bei der Zentralwerkstatt um einen der größten Hochbauten im Prüfzentrum. Baubeginn war im Frühjahr. Für weitere Gebäude stellt Daimler nach wie vor Bauanträge, die im Gemeinderat behandelt werden. Zuletzt gab das Gremium das gemeindliche Einvernehmen zum Bau eines dreigeschossigen Emissionslabors, in dem 44 Daimler-Mitarbeiter tätig sein werden. Außerdem nutzt der Autobauer in der einstigen Kaserne vorhandene Gebäude zu seinem Zweck um, etwa ein bestehendes, hundert Meter langes Lagergebäude mit vier Hallenteilen zu einem Betriebsstofflager.

Mit dem Blick auf die offizielle Inbetriebnahme des Prüf- und Technologiezentrums im Herbst wird Ende Juli das Daimler-Forum aufgegeben, das seit sechs Jahren Anlaufstelle für die Bürger der Region war und hunderte von Besuchern hatte.

Am kommenden Montag findet letztmals an diesem Standort und in dieser Form ein „Runder Tisch“ für interessierte Bürger statt, die achte Veranstaltung dieser Reihe. Neben Lothar Ulsamer und Projektleiterin Caroline Anstett nehmen daran unter anderem auch Vertreter des Projektentwicklers Adventus teil, der die Räume des Forums von Daimler übernimmt und in einer ähnlichen Art und Weise betreiben wird. Eine Anmeldung für diesen letzten Runden Tisch ist nicht mehr möglich, da der Termin bereits ausgebucht ist.

Einblick in Schutzmaßnahmen

Eine weitere Veranstaltung von Daimler für die Öffentlichkeit ist die dritte öffentliche Waldbegehung am Donnerstag, 7. Juni, von 16 bis 18.30 Uhr. Aus erster Hand wird ein Einblick in die laufenden sowie die geplanten Naturschutzmaßnahmen gegeben. Die Waldbegehung findet unter Führung von Dietmar Herold, Biologe am Umweltfachbüro Baader Konzept, Götz Crocoll, Forstsachverständiger, und Lothar Ulsamer, Senior Expert der Daimler AG, statt. Sie führt in Richtung Mauenheim in das Naturschutzgebiet „Schopfeln“ und an die „Weiherhalde“. Besichtigt werden die Maßnahmen zum Schutz der Frauenschuhbestände, zur Förderung von Magerrasen und, wenn es die Zeit erlaubt, eine in der Nähe gelegene Waldumbaumaßnahme. Auch an diesen Waldbegehungen, die bei den beiden vorigen Malen jeweils zu anderen Schutzmaßnahmen in Immendingen und Zimmern führten, ist das Interesse immer groß. (jf)