Daimler-Forum geht an Adventus

Der Automobil-Konzern Daimler wird im Juli sein Forum an der Bachzimmerer Straße in Immendingen verlassen. Kurz vor der offiziellen Eröffnung des Prüf- und Technologiezentrums von Daimler im September auf dem Gelände der ehemaligen Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne haben die Räume ihre Aufgabe erfüllt. Ein Nachmieter ist bereits gefunden: Es ist der Projektentwickler Adventus, der in Immendingen etwa das Bahnhofsareal neu gestalten will.

„Wenn das Prüf- und Technologiezentum läuft, dann brauchen wir das Forum in dieser Form nicht mehr“, betont Lothar Ulsamer, Senior Expert und ehemaliger Leiter föderale und kommunale Projekte bei Daimler, bei einem Pressegespräch am Mittwochmittag im Daimler-Forum.

Der Automobil-Konzern habe, als er sich für den Standort in Immendingen entschieden habe, nach einem Ort gesucht, an dem er sich in der Gemeinde verankern könne. Schließlich habe der Konzern in der dreijährigen Planungsphase nicht wirklich etwas zeigen können. „Wir haben eine Plattform für das Projekt geschaffen, aber auch für die Bürger und die Gemeinde, die am betroffensten von dem sind, was wir machen“, sagt auch Carolin Anstett, Projektleiterin des Prüf- und Technologiezentrums in Immendingen.

Ein Ort der Information und Kommunikation

Das Daimler-Forum sei laut Ulsamer in den vergangenen sechs Jahren ein Ort der Information und Kommunikation gewesen. „Es hat uns geholfen, das Vertrauen der Bürger zu gewinnen und zu erhalten“, sagt Ulsamer. Im Daimler-Forum hat es etwa Runde Tische gegeben, mit dem der Konzern immer wieder über die Entwicklung des Prüf- und Technologiezentrums informiert habe. „Wir haben viele Politker hier gehabt, aber auch viele Gruppen aus der Bevölkerung“, sagt Ulsamer.

Adventus habe ähnliche Überlegungen, betonte Geschäftsführer Ove Johannsen: „Mit unserem Sitz in Bühl sind wir in Immendingen nicht verankert“, sagte er am Mittwoch. Der Projektentwickler wolle etwas in der Gemeinde bewegen und daher schon jetzt den Anker auswerfen. Im Zuge der Quartiersentwicklung wolle Adventus nicht einfach nur Gebäude hinstellen, sondern mit den Betroffenen und Interessierten ins Gespräch kommen.

Das Büro an der Bachzimmerer Straße soll dabei in erster Linie eine Arbeitsstelle für den Projektentwickler sein. Eine Mitarbeiterin aus Immendingen sei bereits gefunden. Wann das Büro eröffnet wird ist derzeit noch nicht genau terminiert. „Ob wir die Räume des bisherigen Daimler-Foums so belassen, müssen wir noch sehen“, betonte Johannsen. Adventus plant im Bahnhofsareal Flächen fürs Gewerbe, aber auch ein Hotel zu errichten. Dazu will das Unternehmen auch Wohnbebauung in Immendingen ermöglichen (wir berichteten mehrfach).

Bebauungsplanverfahren für Bahnhofsareal angelaufen

Derzeit befände sich Adventus in den Bebauungsplanverfahren für das Bahnhofsareal. Bereits im vergangenen Jahr hat Adventus für das Bahnhofsareal ein artenschutzrechtliches Gutachten in Auftrag gegeben, das zwölf Monate laufen muss. Auch die Planung für die Verkehrsführung sei schon in der Mache: „Das haben wir frühzeitig gemacht, damit die Verkehrsträger einbezogen sind“, berichtet Johannsen.

Im Daimler-Forum haben sich in den vergangenen Jahren die Fragen, die etwa an Mitarbeiterin Carmen Bergt herangetragen werden verändert. Ging es zuerst darum, was Daimler auf dem Kasernen-Gelände plane, so drehe sich heute vieles um die Frage nach geeignetem Wohnraum. „Es gab mehr Hinweise als Vetos. Ich habe bisher kein dickes Fell gebraucht“, betont Bergt.

Laut Reiner Imdahl, Projektleiter neue Prüfeinrichtungen bei Daimler, seien bereits fünf Module in Betrieb. Nach dem vielen Schnee würden die Straßenbauarbeiten wieder los gehen. Asphaltieren würde allerdings noch nicht gehen: „Damit starten wir hoffentlich wieder nächste Woche“, sagte er. Dann gehe es aber schnell der Fertigstellung entgegen: „Die Vorarbeiten sind ja in den vergangenen zwei Jahren erfolgt“, betonte er.

Dass das Daimler-Forum nicht schon jetzt abgewickelt werden kann, zeigte der Besuch von Vertretern des Bundesverteidigungsministeriums am Mittwoch. Auch Andre Baumann, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg, hat sein Kommen angekündigt.