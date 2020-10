Corona droht Ehrenamt auszubremsen

Auch beim Roten Kreuz in Immendingen hat die Pandemie Auswirkungen auf die Arbeit. Zwar waren diese – zumindest auf die wichtigen Blutspendetermine – noch nicht gravierend, da sowohl Spender als auch Helfer alles in ihrer Macht stehende unternommen haben, die wichtige Versorgung mit Blutkonserven nicht abreißen zu lassen. Dennoch hat das Virus die Helfer in mancher Hinsicht beeinträchtigt. DRK-Vorsitzender Markus Hugger äußerte bei der Hauptversammlung die Sorge, dass Corona auf lange Sicht ehrenamtliche Strukturen gefährden könnte.

Der Immendinger DRK-Ortsverein ist ohnehin schon jetzt eine „kleine Truppe“ mit 16 Aktiven. Stehen Blutspendetermine an, lassen sie sich nur bewältigen, indem etwa die gleiche Anzahl freiwilliger Helfer rekrutiert wird. Hugger: „Corona hat gezeigt, wie wichtig die Leistungen der Rettungskräfte im Bereich Pandemie und Grundversorgung sind.“ Allerdings habe die Situation auch alle vor große Herausforderungen gestellt und nun seien Anstrengungen nötig, um bei einer eventuellen zweiten Welle einen weiteren Lockdown zu verhindern. Diesen Anforderungen steht allerdings ein Effekt entgegen, der den DRK-Chef beunruhigt: „Wegen Corona gibt es immer weniger Veranstaltungen und immer weniger Proben und die Leute finden das zunehmend bequem.“ Damit nehme die Bereitschaft ab, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Beim DRK-Ortsverein Immendingen wirkt sich erschwerend die Altersstruktur der Führungsmannschaft aus. Kassiererin Hannelore Mink (82) will ihren Posten bei der nächsten Wahl bereitstellen. Ein besonderes Loch in das Leitungsteam riss im April 2020 der Tod von Sozialdienstleiterin Linette Traub, die 61 Jahre lang für das Rote Kreuz aktiv war und sich jahrzehntelang um alte, kranke und einsame Menschen kümmerte. Eine Nachfolge scheint nicht in Sicht. Trotz allem baut der DRK-Kreisverband Tuttlingen weiter auf den Einsatz der Immendinger Bereitschaft. Gerade die Bedeutung der Blutspendeaktionen wurde von der Vize-Kreisbereitschaftsleiterin Alexandra Bruchhäuser hervorgehoben. „Der Blutvorrat des Blutspendediensts Baden-Württemberg/Hessen reicht aktuell nur 24 Stunden“, sagte sie. Vor Corona waren es 48 Stunden. Auch wirtschaftlich hat das Virus laut ihrer Aussage Folgen für die Ortsverbände, etwa durch den Ausfall von Sanitätsdiensten bei Veranstaltungen.