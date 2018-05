Bunte Blumenteppiche zu Fronleichnam

Mit Gottesdiensten und Prozessionen feiert die Seelsorgeeinheit St. Sebastian Immendingen/Möhringen das Fest Fronleichnam. Die Feiern in den einzelnen Pfarreien finden sowohl am eigentlichen Feiertag, Donnerstag, 31. Mai, als auch am kommenden Samstag und Sonntag statt. Teilweise werden zu dem besonderen Anlass wieder Blumenteppiche gelegt. In Immendingen übernimmt die katholische Frauengemeinschaft diese Aufgabe. In allen Pfarreien nehmen die Erstkommunikanten an den Prozessionen teil.

Der Gottesdienst in der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul wird am Donnerstag, 31. Mai, ab 9 Uhr abgehalten. Mitwirken werden die Musikkapelle und der Kirchenchor. Die Prozession beginnt an der Kirche und führt über die Jahnstraße zur Realschule und von dort zurück über die Garten- und Hindenburgstraße zum Rathausvorplatz. Die katholische Frauengemeinschaft und freiwillige Helfer haben sich bereits am Dienstag zum Sammeln der Blumen für den Blumenteppich getroffen. Gemeinsam wird der Blumenteppich in der Kirche St. Peter und Paul gelegt.

In Mauenheim findet die Fronleichnamsfeier mit anschließender Prozession am Samstag, 2. Juni, um 18 Uhr statt und wird durch die Gemeindemusikkapelle und den Kirchenchor Mauenheim musikalisch umrahmt.

In Hattingen gibt es eine Fronleichnamsfeier am Donnerstag, 31. Mai, um 10 Uhr in der Kirche mit anschließender kleiner Prozession. Der Musikverein und der Kirchenchor gestalten Gottesdienst und Prozession mit Musik und Gesang. In der St. Priska Kirche in Ippingen wird die Fronleichnamsfeier erst am Sonntag, 3. Juni, abgehalten. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr. Eine Prozession schließt sich an. Die musikalische Umrahmung übernehmen der Kirchenchor Ippingen und der Musikverein Öfingen.