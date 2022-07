Brunnen sorgt für gekühlte Getränke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei herrlichem Sonnenschein und guter Laune verbrachten wir am 17. Juli unser erstes Grillfest nach Corona an der Leitelsteighütte bei Kirchen-Hausen. Bevor die Gäste eintrafen, wurden Bänke, Tische und Sonnenschirme aufgestellt. Der vom Rupert Engesser mitgebrachte Generator versorgte uns mit Strom für die Kaffeemaschine und warmen Wasser zum Abwaschen.

Die Gäste trafen ein. Es begannen eifrige Gespräche, da man sich ja lange nicht gesehen hat. Die mitgebrachten Kuchen waren lecker und schnell vergriffen. Zu späterer Stunde traf dann Egon Martin vom Gasthof Kranz aus Behla ein, welcher uns zu diesem Event immer mit Grillfleisch und Bratwürsten versorgt. Verschiedene Sorten an Salaten, die von unseren Mitgliedern mitgebracht wurden, schmeckten sehr gut. Die Sonne meinte es gut mit uns.

Auf diesem Grillplatz befindet sich ein Quellbrunnen, in welchem wir unsere Getränke kühlen konnten. Wir mussten unseren Pavillon öfters verrücken, sodass man Schatten an den Sitzplätzen hatte. Gegen Abend kam es dann so langsam zum Aufbruch und unsere Gäste verließen das Fest. Wir räumten auf und Rupert konnte die Hütte in einem sauberen Zustand der Gemeindevertreterin übergeben. Die Anzahl der Gästen zeigte uns wieder, dass diese Grillveranstaltung bei vielen Anspruch findet. Ein Dank an unsere fleißigen Helfer, sowie den Vorstand des Ortsverbandes, unter der Leitung unseres Vorsitzenden Rupert Engesser.