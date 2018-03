Briefmarken für das Bürgerhaus

Mit einer Briefmarke, die das Prüf- und Technologiezentrum des Automobil-Konzerns Daimler in Immendingen zeigt, haben Immendingens Bürgermeister Markus Hugger und Hanns-Henno Hierl, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Bürgerhaus Zimmern, Daimler-Chef Dieter Zetsche überrascht. Sie übergaben den Bogen beim Neujahrsempfang der Kreis-CDU vor wenigen Tagen in der Möhringer Angerhalle.

Im Jahr 2014 hatte Hierl die Idee, eine Briefmarke der Deutschen Post mit dem Prüf- und Technologiezentrum, das auf dem Gelände der Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne entsteht, herauszubringen. „Wir wollten die Marke ursprünglich zum Spatenstich im Jahr 2015 herausgeben“, erinnert sich Hierl. Doch die Abstimmung mit dem Unternehmen in Sachen Corporated Design zog sich bis ins vergangene Jahr hin. Die Briefmarke hat einen Wert von 70 Cent, der Bogen mit 20 Marken wird aber für 22 Euro verkauft. Mit dem zusätzlichen Geld sollen die Unkosten des Fördervereins, etwa für Porto- oder Telefonkosten, zum Teil gedeckt werden. „Natürlich können wir mit dem Verkauf der Briefmarken nicht das Bürgerhaus finanzieren“, betont Hierl.

50 Bögen sind schon weg

Zuvor hat es schon drei Sondermarken gegeben, die der Förderverein initiiert hat. Sie trugen als Motiv das Logo des Fördervereins, die Holzbrücke über die Donau in Zimmern sowie das Immendinger Rathaus. Waren es zuvor jeweils 50 Bögen, die der Verein mithilfe der Deutschen Post auf den Markt gebracht werden konnte, so sind es aktuell 100. 50 davon seien laut Hierl schon weg, 30 davon seien an Daimler-Mitarbeiter gegangen. Ein Ziel hat der Verein mit den Marken erreicht: Er bleibt mit seinem Anliegen im Gespräch.

„Wir haben auch schon Anfragen von Briefmarken-Sammlern bekommen“, sagt Hierl am Dienstagvormittag. Kein Wunder: Bei einer so geringen Auflage kann man durchaus von einer Rarität sprechen.

Dass der Förderverein nicht nur mit der Briefmarke, sondern auch nun mit einem Sponsorenbrief, der in der vergangenen Woche mit Hugger abgesprochen und bereits verschickt worden ist (siehe Kasten), wieder vermehrt die Öffentlichkeit sucht, hat seinen Grund: Aufgrund der aktuellen Niedrigzinspolitik könnte der Bau des Bürgerhauses Fahrt aufnehmen. Aktuell gibt es lediglich eine Vorplanung. „Wenn wir den Schub jetzt nicht aufgreifen, dann schaffen wir es gar nicht mehr“, betont Hierl.

„Frage der Gerechtigkeit“

Dass das Bürgerhaus auch für Hugger von größerer Bedeutung ist, verdeutlicht er am Dienstag: „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit.“ Schließlich seien die Veranstaltungsstätten der Gemeinde in den Ortsteilen in den vergangenen Jahren saniert worden – mit Ausnahme von Hintschingen, wo es eine Sanierung der Schöntalhalle geben muss. Daher will er das Bürgerhaus in Zimmern auch in seiner Kandidatur für die anstehende Bürgermeisterwahl thematisieren. „Ich kann aber dafür keine Zeitschienen nennen“, betont der Bürgermeister.

Eines sei aber auch klar: Wenn die ehemalige Hornenbergschule in Zimmern, in der derzeit öffentliche Veranstaltungen stattfinden, abgerissen und das Grundstück einer Wohnbebauung zugeführt wird, dann könnten die Einnahmen die Kosten für den Bau des Bürgerhauses nicht decken.