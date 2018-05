Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Sonntag gegen 12.30 Uhr in die Alpenstraße nach Immendingen-Hattingen ausgerückt. Dort stand zunächst die Küche einer Dachgeschoss-Wohnung und später der gesamte Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen. Das Deutsche Rote Kreuz musste zwei Leichtverletzte versorgen. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte mit den Nachlöscharbeiten mehrere Stunden.

Rund 50 Feuerwehrmänner und -frauen aus Hattingen, Immendingen, Tuttlingen, Geisingen und Emmingen-Liptingen waren vor Ort. Während die Hattinger, Immendinger und Tuttlinger Kräfte unter der Einsatzleitung des Immendinger Abteilungskommandanten Winfried Heizmann den Brand bekämpften, standen die Geisinger und Emmingen-Liptinger in den Nebenstraßen in Bereitschaft. Heizmann wurde von der Führungsgruppe der Tuttlinger Wehr in seiner Arbeit unterstützt. Das Deutsche Rote Kreuz war mit sieben Helfern vor Ort und konnte sich, nach der Versorgung der Leichtverletzten, vor allem darauf konzentrieren, den Wehrleuten, darunter zahlreiche Atemschutzgeräteträger, bei Bedarf zu helfen.

Drehleitern aus Tuttlingen und Trossingen vor Ort

Das Feuer war laut Kreisbrandmeister Andreas Narr, der ebenso wie Hattingens Ortsvorsteher Roland Leiber vor Ort war, in der Küche der abgetrennten Dachgeschosswohnung des Einfamilienhauses ausgebrochen und hatte sich schnell in den Dachstuhl ausgebreitet. Die Einsatzkräfte, die zunächst mit einer Drehleiter aus Tuttlingen, später auch mit einer zweiten aus Trossingen, die Flammen bekämpften, schafften es, die Hauptwohnung im Erdgeschoss vor Ruß und einem Brandschaden zu schützen.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich laut Narr gerade zu Beginn des Einsatzes als schwierig, da der Dachspitz nur schwer zugänglich war. Das änderte sich als die erste Drehleiter der Tuttlinger Feuerwehr vor Ort eingetroffen war. Zudem hatte die Wehr zunächst mit der Wasserversorgung zu kämpfen, da zu viele Rohre auf das Wasser der Hydranten zugriffen. Das hatte sie aber schnell im Griff, zumal die Brandbekämpfung über die Drehleiter mit dem Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug der Tuttlinger Wehr mit seinen 5000 Litern in Angriff genommen wurde. Einen Engpass an Löschwasser, wie es vor Ort als Gerücht die Runde machte, konnte Narr nicht bestätigen.

