Brand in Wohnhaus ruft Feuerwehr auf den Plan

Am Sonntagnachmittag um 14.50 Uhr brach im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Finkenstraße aus noch unbekannter Ursache an einem Einbauschrank im Hausflur ein Feuer aus, teilte die Tuttlinger Polizei mit.

Trotz des schnellen Eingreifens des 17-jährigen Hausbewohners und eines Bekannten gelang es nicht, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Der verständigten Feuerwehr, die aus Immendingen, Hattingen, Mauenheim sowie mit der Drehleiter aus Tuttlingen mit insgesamt mehr als 50 Einsatzkräften angerückt war, gelang es rasch, den Brand zu löschen und somit ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

Der entstandene Sachschaden ist gering. Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Der 17-Jährige und sein 31 Jahre alter Bekannter wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Erstgenannter wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beamte des Polizeireviers Tuttlingen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.