Bitte recht freundlich: Stationäre Blitzer zeigen in Immendingen ihre Wirkung

Seit fast zehn Jahren sind die Säulen, die sogenannten „stationären Geschwindigkeitsmessanlagen“, in Immendingen und dessen Ortsteil Zimmern nun schon im Einsatz. Am 30. April 2009 haben sie ihren Dienst angetreten. Zieht man die Zahlen des Landratsamts zu Rate, wurden bis 2017 insgesamt mehr als 21 Millionen Fahrzeuge und 73 653 Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen. Die Geräte waren an knapp 3000 Tagen „scharf“. Das zu schnelle Fahren hatte für 370 Autofahrer Fahrverbote zur Folge.

Die Autos auf der Schwarzwaldstraße/B 311 werden immer langsamer. Sie sind von Zimmern kommend unterwegs in Richtung Immendingens Ortskern. Ein letzter prüfender Blick auf den Tacho, bevor die graue Säule passiert wird. Kein orange aufleuchtender Blitz, Auto für Auto hält sich an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit.

2010 wird eine der Säulen nach Zimmern versetzt

Die Säule, die heute unweit des „Rößle“ in Zimmern ihren Dienst verrichtet, stand anfangs beim Spielcasino in Immendingen. Mit dem Bau des Kreisverkehrs wurde diese dann aber Ende 2010 an ihrem heutigen Standort in Betrieb genommen. Bürgermeister Markus Hugger, damals frisch im Amt, erläutert: „Bei der Einfahrt von Zimmern war auch Not am Mann.“

Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert sich Hugger an eines seiner ersten Erlebnisse in Immendingen. Er habe sich die Gemeinde im Vorfeld seiner Bewerbung als Bürgermeister angeschaut. „Ich habe die Säule nicht als Radarfalle wahrgenommen“, blickt er zurück. Prompt wurde er geblitzt. Viel zu schnell sei er nicht unterwegs gewesen, versichert er. „Das Lehrgeld habe ich bezahlt“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

So wie Hugger geht es vielen Autofahrern. Laut Zahlen des Tuttlinger Landratsamts liegt ein Großteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich von bis zu zehn Kilometer pro Stunde zu schnell. Zieht man die Anzahl an gemessenen Fahrzeugen heran, sind die Jahre 2010 und 2012 in Bezug auf die Geschwindigkeitsüberschreitungen am konkretesten vergleichbar. 3 051 109 gemessenen Fahrzeugen in 2010 (328 Tage scharf) stehen 3 019 895 gemessene Autos in 2012 (346 Tage scharf) gegenüber. In diesen zwei Jahren haben sich die Vergehen deutlich reduziert: Sind 2010 noch 10910 bis zehn Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren, waren es zwei Jahre später 4011 Vergehen.

Ebenfalls vergleichbar sind die Jahre 2013 und 2014. Lag der Anteil von Geschwindigkeitsüberschreitungen 2013 bei 0,19 Prozent, stieg er im Folgejahr auf 0,32 Prozent. Das bedeutet konkret: In 2013 gab es bei 356 Tagen Einsatzzeit rund 2,3 Millionen gemessene Fahrzeuge. 4472 davon waren zu schnell unterwegs. 2014 war das Messgerät 355 Tage im Einsatz und verzeichnete knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge, von denen 6913 geblitzt wurden.

Ein zweites Mal geblitzt worden ist Hugger seinen Angaben zufolge nicht. Auch dieser Effekt ist in den Zahlen des Landratsamts wiederzuerkennen. Beim ersten Rückblick auf das Jahr 2009 lag die Beanstandung wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen noch bei 0,76 Prozent der Fälle. Im Jahr darauf waren es dann nur noch 0,54 Prozent. 2013 sank die Zahl der Beanstandungen dann auf 0,19 Prozent. Nach einem Anstieg in 2014 hat sich der prozentuale Anteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen im Verhältnis zu den gemessenen Fahrzeugen bei um die 0,2 Prozent eingependelt.

Verkehr ist in Immendingen ein Dauerthema

Auch wenn die Gemeinde nicht von den ausgesprochenen Bußgeldern profitiert, sieht Hugger einen Vorteil: Sie drosseln die Geschwindigkeit des Verkehrs, fasst er knapp zusammen. Und auch den mobilen Messungen steht er positiv gegenüber. Denn oftmals stelle sich ein gewisses Gewohnheitsverhalten derer ein, die jeden Tag an den Säulen vorbeifahren, sagt er. Das Tempo werde an den entsprechenden Stellen heruntergefahren, um dann wieder Gas zu geben. Bei den mobilen Kontrollen treffe es dann genau diejenigen, die zu schnell unterwegs sind.

Eine eigene kommunale Radaranlage sowie das Einstellen eines Vollzugsbeamten sei für eine Gemeinde in der Größenordnung Immendingens hingegen uninteressant, sagt Hugger. Man dürfe den Verwaltungsaufwand nicht unterschätzen. Die Gemeinde ist im Besitz eines Geschwindigkeitsmessgeräts. Dieses wechselt regelmäßig seinen Standort, zählt die Autos und wertet die Geschwindigkeiten aus, erklärt er und bestätigt: „Der Verkehr ist ein Dauerthema.“