Bistro statt Spielautomaten: Immendinger Casino baut um

Neues Recht:

Ziel des seit 2021 in Baden-Württemberg geltenden, neuen Glücksspielrechts ist es, aufgrund der Suchtgefahren die Zahl der Spielhallen zu begrenzen. Zwischen einzelnen Spielhallen muss der Abstand 500 Meter betragen. Für neue Spielhallen gilt weiter, dass sie einen Mindestabstand von 500 Metern zu Kinder- und Jugendeinrichtungen einhalten müssen. Mehrfachkonzessionen sind verboten. Dafür gewährt das Gesetz aber Übergangsfristen, die in einer Härtefallklausel formuliert sind und den Betreibern Zeit geben, ihr Unternehmen an die Gesetzeslage anzupassen. (jf)