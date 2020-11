Birkenmeiervilla wartet auf Nutzung

Die so genannte „Birkenmeier-Villa“, ein historisches Gebäude an der Güterbahnhofstraße im Immendinger Gewerbepark „ImPuls“, ist nach wie vor auf dem Immobilienmarkt. Das Haus befindet sich seit 2018 im Besitz der Gemeinde Immendingen, die es eigentlich zum Bürogebäude umbauen wollte – das hat sich aber zerschlagen. Derzeit ist man weiter auf der Suche nach Mietern oder aber auch Käufern für die Villa.

„Wir bieten das Birkenmeier-Gebäude mit der Baufläche für eine Halle immer wieder an, wenn es Gewerbeanfragen gibt“, erklärt Bürgermeister Manuel Stärk. Immerhin befindet sich die Villa an einem gut erschlossenen Platz im Gewerbepark, und die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in der Gemeinde Immendingen ist rege. Bekanntlich konnten die ursprünglichen Pläne der Gemeindeverwaltung mit dem Objekt nicht verwirklicht werden. Eigentlich sollte es bis Anfang 2020 zur Verwendung durch die Dienststelle des Staatsforstbetriebs des Landes Baden-Württemberg für den Forstbezirk Hegau-Baar mit bis zu 15 Mitarbeitern umgebaut werden. Dann erhielt unerwartet Meßstetten statt Immendingen den Zuschlag für diese Behörde, die Gemeinde stoppte ihre Umbaupläne noch vor dem Start. Diese Entscheidung seitens des Landes erwies sich für die Immendingen als enttäuschend, zumal die Gemeinde ein wesentlich zentralerer Anlaufpunkt im großen neuen Forstbezirk gewesen und in ihrer Funktion als Behördenstandort gestärkt worden wäre.

Als weiterer Mieter wurde noch zur Amtszeit von Bürgermeister Markus Hugger der Polizeiposten Immendingen in Erwägung gezogen. Für die Polizei ist der Platz ihrer Dienststelle im Rathaus beengt. Inzwischen scheint aber auch diese Lösung vom Tisch. „Die Polizei sucht immer noch nach geeigneten Räumen“, so Bürgermeister Stärk. Der Standort der Birkenmeier-Villa sei im Vergleich zum jetzigen Polizeiposten allerdings wesentlich weniger zentral.