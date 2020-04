Bierkrug-Attacke: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Nachdem im Februar zwei Unbekannte in einem Kebap-Imbiss in der Immendinger Schwarzwaldstraße randaliert und einen Mitarbeiter verletzt hatten, hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige ermittelt. Laut Pressemitteilung der Polizei handelt es sich um zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 32 und 36 Jahren.

Beide Männer seien in Warschau gemeldet und als Subunternehmer einer Wohnungsbaugesellschaft tätig. Über diese seien sie in einer Wohnung in Immendingen untergebracht, aber nicht beim Einwohnermeldeamt gemeldet worden. Das sei auch der Grund, warum die Ermittlungen der Polizei zunächst keine Ergebnisse brachten.

Erst durch eine von dieser Wohnung ausgehende Ruhestörung seien die Beamten schließlich am 27. März auf die beiden Tatverdächtigen aufmerksam geworden. Wegen der Verstöße gegen das Meldegesetz erwartet sie nun ein Bußgeldverfahren. Verantworten müssen sie sich aber auch für den Zwischenfall in dem Imbiss-Restaurant, hier erwartet die beiden Männer eine Geldstrafe.

Am 25. Februar war ein Konflikt zwischen den beiden Tatverdächtigen und zwei Mitarbeitern eskaliert. Dabei schlug einer der Tatverdächtigen einen 35-Jährigen mit einem Bierkrug nieder. Der Mann wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der andere Tatverdächtige riss einem weiteren Mitarbeiter das Mobiltelefon aus der Hand, als dieser die Polizei rufen wollte. Als schließlich doch die Beamten verständigt wurden, flog erneut ein Bierkrug, der sein Ziel aber verfehlte, und die Tatverdächtigen ergriffen die Flucht.