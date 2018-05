Betriebsratschef von Daimler kommt

Auf Einladung des Kreisverbands der SPD kommen der Gesamtbetriebsratsvorsitzende und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des Automobil-Konzerns Daimler, Michael Brecht, am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr in die Immendinger Donauhalle. Reden wird dann auch der Betriebsratsvorsitzende des Mercedes Benz-Werks in Sindelfingen, Ergun Lümali. Das Thema des Abends ist mit dem Titel „Veränderung der Mobilität aus Sicht der Automobilindustrie“.

Der Kreisvorsitzende der Sozialdemokraten, Georg Sattler, hatte beim Gesamtbetriebsratsvorsitzenden für eine Veranstaltung der SPD angefragt – und eine Zusage für den Donnerstag der kommenden Woche erhalten. „Es war der Wunsch von Michael Brecht, dass auch Ergun Lümali mit nach Immendingen kommt“, berichtet Sattler auf Nachfrage unserer Zeitung am Montag. Und da dank des Prüf- und Technologiezentrums des Automobil-Konzerns auf dem Gelände der ehemaligen Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne die Gemeinde Immendingen seit wenigen Monaten auch offizieller Standort von Daimler ist, war für die SPD klar, dass die Veranstaltung auch dort stattfinden sollte. „Ich habe recht schnell Immendingens Bürgermeister Markus Hugger angerufen, und es war kein Problem, den Abend in Immendingen abzuhalten“, berichtet Sattler.

Vielfältige Themen

Themen, die an diesem Abend besprochen werden sollen, sind das veränderte Mobilitätsverhalten der Menschen und die Ansprüche an die Automobilindustrie, die auf dem Prüfstand stehen würden: „Schlagworte wie Dieselmotoren, Güterverkehr, Transport auf der Schiene, ÖPNV, Gäubahn, autonomes Fahren und vieles mehr beschäftigt die Politik im Bund und in der Region“, heißt es in der Einladung der SPD. Auch die Arbeitnehmermitbestimmung sei ein Thema, das die Sozialdemokraten interessiere. „Uns interessiert, wie die Mitbestimmung in einem so großen Konzern funktioniert“, berichtet Sattler.

Im Gegensatz zum Besuch von Daimler-Boss Dieter Zetsche zum Neujahrsempfang der Kreis-CDU im Januar diesen Jahres ist die Veranstaltung der SPD für die Öffentlichkeit gedacht. „Der Termin kurz vor den Pfingstferien ist vielleicht nicht ganz ideal“, sagt Sattler. Dennoch hofft er, dass die SPD die Donauhalle gut gefüllt bekommt. Daher hat der Kreisvorsitzende auch etwa die IG Metall in Albstadt und in Villingen-Schwenningen sowie die Tuttlinger Kreisräte eingeladen: „Das ist eine interessante Veranstaltung mit hochkarätigen Referenten“, macht Sattler Werbung.

Michael Brecht ist seit dem 2. April 2014 Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats bei Daimler. Seit dem Jahr 1990 gehört er dem Betriebsratsgremium am Daimler-Standort in Gaggenau an, dessen Vorsitz er im Jahr 1998 übernahm. Ergun Lümali wurde im März 2014 zum Vorsitzenden des Betriebsrats am Standort Sindelfingen gewählt und im April 2014 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats bei Daimler.