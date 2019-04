Betriebseinheit Staatsforst kommt nicht nach Immendingen - Bürgermeister sauer

Die Entscheidung ist durch: Die Betriebseinheit Staatsforst Hegau Baar wird nicht in Immendingen angesiedelt. Den Zuschlag hat Meßstetten bekommen. Darüber ärgert sich Markus Hugger, Bürgermeister in Immendingen. Redakteur Sebastian Heilemann hat ihn nach dem Grund gefragt, und was jetzt mit der Villa Birkenmeier passiert.

Herr Hugger, Immendingen hat den Zuschlag nicht bekommen. Warum macht Sie das so wütend?

Natürlich ärgert mich das ein bisschen. Aber weniger, weil Immendingen nicht den Zuschlag erhalten hat. Wir sind kein schlechter Verlierer. Mich ärgert die Art und Weise, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Offiziell haben sich Engen, Neuhausen ob Eck und Immendingen als Standorte beworben und im Hintergrund Meßstetten in Position gebracht. Das Land hat im Vorhinein konkrete Kriterien für den Standort der Behörde aufgestellt, unter anderem, dass sie zentral gelegen sein soll. Doch mit der Entscheidung für Meßstetten wurde keine einzige der Kriterien erfüllt. Der Bezirk heißt Baar Hegau und hat somit mit dem Heuberg nicht viel zu tun. Die Behörde macht da oben einfach keinen Sinn.

Warum ist die Entscheidung dann aus ihrer Sicht auf Meßstetten gefallen?

Man hätte gleich sagen können, dass man Meßstetten für den Wegfall der Kaserne und der Einrichtung der Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete entschädigen will. Das gehört einfach zur Wahrheit. Das ist ja auch nicht verwerflich, dass man diesen Städten unter die Arme greift. Aber es geht darum, wie man mit Menschen umgeht. Man gibt Geld für Suchläufe aus, die Verantwortlichen machen sich ein Bild vor Ort und dann wird am Schluss aber doch politisch entschieden. Das kann man mit den Bürgern nicht machen.

Welche Auswirkungen hat die Entscheidung nun für Immendingen?

Es verschlechtert sich nichts durch die Entscheidung, aber wir haben auch nichts gewonnen. Es wäre schön gewesen, wenn neben der Kfz-Steuerstelle des Hauptzollamts Singen noch eine weitere Behörde nach Immendingen gekommen wäre. Und Immendingen wäre für die Behörde geographisch günstig gelegen gewesen. Klar, das Gebäude, dass wir dem Staatsforst angeboten haben, müssen wir nun anders vergeben. Aktuell läuft ein Baugesuch, das Gebäude für eine Büronutzung zu ertüchtigen. Auch eine kleine Produktionshalle wäre möglich. Der Gemeinderat muss jetzt entscheiden, ob das Gebäude noch final fertiggestellt werden soll. Entweder man ist dazu jetzt noch bereit oder wartet, bis es einen konkreten Interessenten gibt und kann dann die Maßnahmen dessen Vorstellungen anpassen.