Beiträge für Kindergärten steigen

Für den Besuch der Immendinger Kindertagesstätte „Im Donaupark“, der Kindergärten „St. Bernhard“ in Hattingen und „Sonnenstrahl“ in Ippingen sowie für den geplanten neuen Waldkindergarten auf dem Bumbis erhebt die Gemeinde Immendingen ab September um 3,9 Prozent höhere Gebühren. Sie orientiert sich damit an der Empfehlung, die vom Städtetag und kirchlichen Fachverbänden herausgegeben wurde.

Wie Kämmerer Patrik Müller bei der Gemeinderatssitzung erläuterte, liege man mit dieser Erhöhung noch unter der tatsächlichen Kostensteigerung. In Immendingen werden die Elternbeiträge traditionell nach der Zahl der unter 18-jährigen Kinder in einer Familie gestaffelt. Die Gebühren erhebt die Gemeinde für elf Monate, während der August aufgrund der Ferienzeit kostenfrei bleibt.

Monatlich sehen die Sätze wie folgt aus: Einrichtungen mit verlängerten Öffnungszeiten für Kinder ab drei Jahren (Kindertagesstätte Im Donaupark, Kindergärten Hattingen und Ippingen sowie Waldkindergarten): Für das Kind einer Familie mit einem Kind 139 Euro (2021: 133 Euro), mit zwei Kindern 108 Euro (103 Euro), mit drei Kindern 72 Euro (69 Euro) sowie mit vier und mehr Kindern 24 Euro (23 Euro).

Für Kleinkinderbetreuung in altersgemischten Gruppen ab zwei Jahren (Kindergarten Hattingen): Für den Nachwuchs einer Familie mit einem Kind: 278 Euro (2021: 266 Euro), mit zwei Kindern 216 Euro (206 Euro), mit drei Kindern 144 Euro (138 Euro) und mit vier Kindern 48 Euro (46 Euro). Die gleichen Sätze gelten für die Ganztagsbetreuung ab drei Jahren in der Kita Im Donaupark.

Für Ganztagskrippenbetreuung bis drei Jahre (Kita Donaupark): Für das Kind einer Familie mit einem Sohn oder einer Tochter 574 Euro (2021: 553 Euro), mit zwei Kindern 425 Euro (410 Euro), mit drei Kindern 288 Euro (279 Euro) und für das Kind einer Familie mit vier und mehr Kindern 114 Euro (109 Euro).

Der Gemeinderat stimmte der Anhebung der Gebührensätze für den Kindergartenbesuch einstimmig zu.