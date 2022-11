Bei Investitionen wieder nicht berücksichtigt: Vorstand des Bürgerhausvereins tritt zurück

Der Förderverein Bürgerhaus Zimmern tagt am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr in der Hornenberghalle in einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung. Auf der Tagesordnung steht nach dem Rücktritt der bisherigen Amtsträger unter anderem die Neuwahl der Vorstandschaft. Eventuell erfolgt auch ein Beschluss über die Auflösung des Fördervereins.