Alljährlich nimmt der Bedarf an Beratung und Begleitung einzelner Schüler durch Schulsozialarbeiterin Ann Katrin Schilling zu. Seit sieben Jahren kümmert sich die junge Frau um die Schüler an den Bildungseinrichtungen der Region Immendingen und Geisingen. Ebenso wie Jugendreferent Wolfgang Weber, der für 1075 in den beiden Orten lebende junge Leute zwischen 14 und 21 Jahren zuständig ist, steht Schilling in den Diensten des Gemeindeverwaltungsverbands. Beide informierten bei der Verbandssitzung über ihre Arbeit im zurückliegenden Schuljahr und schauten auf Projekte 2020.

Für Schilling gab es eine grundlegende Änderung, da es seit 2018/19 keine Werkrealschule Geisingen mehr gibt. Wie sie berichtete, nahm ihre Einzelfallarbeit in Geisingen und Immendingen dennoch zu. Sie betreute 276 Einzelfälle, 20 an der Grundschule Geisingen, 14 in Kirchen-Hausen, einen in Leipferdingen, 81 an der Werkrealschule Immendingen, 62 an der Realschule Immendingen und 14 an der Hornenbergschule. Notwendig wurde die Einzelfallhilfe beispielsweise wegen Ausgrenzung und Mobbing, Aggressivität, Schul- und Prüfungsangst, Familienproblemen, Alkohol- und Drogenkonsum oder Spielsucht durch die Medien.

Weitere Betätigungsfelder für Schilling sind soziales Kompetenztraining, soziale Gruppenarbeit, Projektarbeit, Streitschlichtung an Grundschulen, Prävention, Klassenbegleitung, Hilfe beim Übergang in den Beruf, Ferienprogramme, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit. Im neuen Schuljahr erwartet die Schulsozialarbeiterin Herausforderungen durch Bauarbeiten an einzelnen Schulgebäuden. Sie will versuchen, die Präventionsarbeit weiter auszubauen.

Unter den gut 1000 Jugendlichen seiner Zielgruppe sind es etwa 90 junge Leute, die von Jugendreferent Weber gezielt unterstützt oder in Projekte integriert werden. Er blickte auf seine Arbeit 2019 zurück. Auch er leistet Einzelfallhilfe, die von rund 30 Jugendlichen in Anspruch genommen wurde. 27 jungen Leuten hat das Jugendbüro bei der Berufswahl geholfen. Weber: „Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche nehmen bei der mobilen Jugendarbeit großen Raum ein.“ Cliquenarbeit auf freiwilliger Basis bestehe meist aus Gesprächen über Schule, Beziehungen, Freizeitaktivitäten, Suchtmittel, Politik oder Rollenbilder.

Zu den weiteren Einsatzgebieten des Jugendreferenten gehören Aktionen und Angebote, die aufsuchende Jugendarbeit, Streetwork, die Jugendbeteiligung, Jugendclubs, internationale Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit mit Schulen und Vereinen und die Netzwerkarbeit mit Hilfeeinrichtungen. Für 2020 hat sich Weber vorgenommen, den Jugendclub Immendingen verstärkt zu begleiten, die Jugendbeteiligung auszubauen, Jugendprojekte in Geisingen umzusetzen, mehr mit Verbänden und Vereinen zusammenzuarbeiten und die internationale Jugendarbeit zu fördern.

Verbandsvorsitzender Bürgermeister Markus Hugger unterstrich die „Unverzichtbarkeit“ der Sozial- und Jugendarbeit und lobte Ann Katrin Schilling für ihren seit 2012 geleisteten Einsatz an den Schulen. Bei zwei großen Flächengemeinden wie Immendingen und Geisingen sei auch die Arbeit des Jugendreferenten eine hohe Herausforderung.

Der Jugendclub Immendingen wurde ins Gebäude Donaustraße 9 verlagert, neu eingerichtet und hat momentan kein eigenes Leitungsteam, sondern vorerst nur geplante, begleitete Öffnungszeiten. Das Leitungsteam des Jugendclubs Geisingen besteht aus zwölf Jugendlichen, die sich verantwortungsvoll einbringen. In den Teilorten von Immendingen und Geisingen gibt es als Anlaufstellen für junge Leute gut funktionierende, von der Bevölkerung unterstützte Jugendclubs, in Ippingen und in Mauenheim engagierte Landjugendgruppen.