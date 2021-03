Bau der Kreisverkehre auf dem Talmannsberg hat Auswirkungen auf den Nahverkehr

Seit gut einer Woche laufen auf Höhe des Sportzentrums Talmannsberg die Bauarbeiten für einen der beiden neuen Kreisverkehre der Landesstraße 225. Bis November sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. So lange bleibt die Landesstraße in Richtung Mauenheim und Engen voll gesperrt. Das hat Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr.

Über das Großprojekt, an dem die Gemeinde Immendingen mit einem Aufwand von mehreren hunderttausend Euro beteiligt ist, werden zwei Zufahrten zum Daimler-Prüf- und Technologiezentrum, das Sportgelände, das Gewerbegebiet Donau-Hegau und die Kreisstraße nach Hattingen angeschlossen. Betroffen von der Sperrung der L 225 auf einer Strecke von 600 Metern auf Höhe des Daimler-Prüfzentrums ist nach Informationen des Nahverkehrsverbunds „TUTicket“ die Buslinie 410. Die Umleitung der Busse erfolgt über die Kreisstraße 5928, die beim Schützenhaus in Richtung Hattingen von der L 225 abzweigt. Auf Höhe des Gasthauses „Hauser“ fahren die Busse dann wieder weiter Richtung Mauenheim.

Diese Umleitung, die allerdings nur während der Bauphase am ersten Kreisverkehr bis zum Sommer gilt, ist nur unwesentlich länger. „Die Anschlüsse der Busse können weiterhin gehalten werden“, heißt es seitens des Tuttlinger Nahverkehrsverbunds. Aufwendiger wird die Umleitung beim Bau des zweiten Kreisverkehrs, da dann auch der Anschluss an die Kreisstraße 5928 Richtung Hattingen von der Sperrung betroffen ist.

Auswirkungen hat die jüngst begonnene Baumaßnahme am ersten Kreisverkehr auch auf die Immendinger Bushaltestelle „Gundelhof, Abzweigung“, die sich in unmittelbarer Nähe der Baustelle an der L 225 befindet. Diese Haltestelle, die zu normalen Zeiten unter anderem auch bei den Wanderern im Gebiet des Höwenegg besonders beliebt ist, entfällt laut des Verkehrsbundes zumindest in der ersten Bauphase bis zum Juli komplett.