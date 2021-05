Bald blühen die Orchideen wieder

Bald ist es wieder so weit: Im Naturschutzgebiet „Schopfeln-Rehletal“ kann dann ein reichhaltiges, überregional bedeutsames Orchideenvorkommen betrachtet werden. In diesem entfaltet es seine Pracht in dem 173 Hektar großen Schutzgebiet, einem lichten Nadel-, insbesondere Kiefernwald, etwas später als üblich. Die bevorstehende Saison wird aber mit verschiedenen Schutz- und Pflegemaßnahmen bereits vorbereitet.

Verantwortlich für das Schutzgebiet ist ForstBW, der größte Forstbetrieb des Landes. Die Betreuung des Staatswaldes und damit der Schutzflächen obliegt Forstrevierleiter Berthold Schellhammer, er ist Leiter des Forstreviers Hegaualb. Noch bevor die Naturfreunde zur Blütezeit der geschützten Pflanzen das Gebiet besuchen hat er mit seinem Team Besucherlenkungsmaßnahmen vorbereitet.

Zum Schutz der seltenen Flora ist es verboten, das Gebiet außerhalb von Wegen und angelegten Pfaden zu betreten, da Trittschäden das Wachstum der kostbaren Pflanzen stören. Die Absperrungen entlang des beschilderten Lehrpfades wurden deshalb mit naturnahen Materialien erneuert und des Weiteren neue Sitzmöglichkeiten geschaffen. Sobald die Pflanzen sprießen, werden diese noch einzeln durch beschriftete Holztäfelchen gekennzeichnet.

Die Besucher kommen alljährlich teilweise von weit her, um den Lebensraum der bedrohten Pflanzenarten zu entdecken. Ins Auge fällt nicht nur der Frauenschuh, oft als Königin der heimischen Orchideen bezeichnet, sondern auch weitere seltene und geschützte Pflanzen wie zum Beispiel das Waldvögelein, der Gelbe Enzian, das Gefleckte Knabenkraut, Reckhölderle, Händelwurz oder die Braunrote Stendelwurz.

Die Unterschutzstellung des Gebietes erfolgte erstmals 1973 Damals waren es 67 Hektar. Durch Ankäufe weiterer Waldparzellen seitens des Landes konnte bis 2011 eine Ausdehnung auf 173 Hektar erreicht werden. Jährlich stattfindende Pflegemaßnahmen durch die Forstverwaltung, den Naturschutz und freiwillige Helfer des Immendinger Schwarzwaldvereins tragen zum Erhalt der wertvollen Standorte bei.