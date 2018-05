Baar-Zünfte gestalten Museumsnacht

Am Wochenende ist es soweit: Die zweitägige „Narrenbörse“ des Vereins Narrenschopf im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim und eine unterhaltsame „Museumsnacht“ im Narrenschopf am 5. und 6. Mai zählen zu den wichtigen Veranstaltungen im Kalender der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. In diesem Jahr sind die zehn Zünfte der Fasnachtslandschaft Baar, darunter die Immendinger und Geisinger Zunft, die Mit-Ausrichter des Programms. Über die Vorbereitungen für die Veranstaltung informierte Karl-Heinz Zeller, der neue Landschaftsvertreter für den Bereich Baar.

„Bei dem Programm der Museumsnacht bringen alle zehn Mitgliedszünfte Höhepunkte des jeweiligen örtlichen Brauchtums ein“, so Zeller. Ebenso steuere jede Zunft vorhandenes Equipment bei, um das Fest auszustatten. Zur Fasnachtslandschaft Baar gehören neben der Strumpfkugler Zunft und der Geisinger Zunft noch die Narrenzünfte in Schwenningen, in Bad Dürrheim, in Donaueschingen, in Bräunlingen, Hüfingen, Bonndorf, Löffingen und Möhringen.

In der Museumsnacht wird bei kostenlosem Eintritt, auch in die Ausstellung des Narrenschopfs, ein abwechslungsreiches Programm geboten. Der Festbetrieb beginnt um 17 Uhr. In Kuppel drei sind verschiedene Auftritte von Gruppen und Musikern geplant. Mit dabei sind die „Donnewagges“ (Möhringen), „D'Siitäriißer & Ech“ (Geisingen), „Ignaz und Severin“ (Donaueschingen), die „Alläfänzige“ (Immendingen) und die „Ba(a)rhocker“ (Löffingen).

Narrenzunft bietet Shuttlebus

„Das Gestalten der Museumsnacht ist für alle beteiligten Zünfte etwas Besonderes und alle bringen gern ihre Beiträge ein“, sagt Zeller. Auch der Immendinger Zunftmeister Peter Grieninger betont die Bedeutung des Ereignisses im Narrenschopf. Von Immendingen aus verkehrt zu zwei Zeiten ein kostenloser Shuttlebus nach Bad Dürrheim. Abfahrt des Busses ist um 17.45 Uhr und um 18.30 Uhr am Narrenbrunnen vor dem Rathaus. Die Rückfahrt des Busses ab Narrenschopf Bad Dürrheim erfolgt um 0.45 Uhr sowie um 1.30 Uhr.

Die zehn Zünfte der Fasnachtslandschaft Baar übernehmen laut Zeller auch die Bewirtung bei der diesjährigen internationalen Narrenbörse des Vereins Narrenschopf im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim. Die Narrenbörse findet am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai, von 11 bis 17 Uhr statt. Im Zelt an der Narrenbörse spielen am Samstag die Jugendkapelle Bräunlingen, die Guggenmusik Bonndorf sowie die Fanfarenzüge Bad Dürrheim und Schwenningen. Am Sonntag treten die Stadtkapelle Möhringen und die Harmonie Schwenningen auf.