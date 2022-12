Autofahrerin kommt von der Straße ab und verletzt sich

Zu einem Unfall ist es am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, auf der Schwarzwaldstraße gekommen. Eine 20 Jahre junge Frau fuhr laut Polizeibericht mit ihrem Auto auf der Schwarzwaldstraße von Geisingen her kommend. Auf Höhe der Hausnummer 33 kam die Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab, prallte zunächst gegen einen massiven Granitpfeiler und dann gegen eine dahinter stehende Straßenlaterne. Der Granitpfeiler brach im Bodenbereich ab und wurde auf den dortigen Parkplatz geschleudert. Auch die Straßenlampe trug einen Schaden davon.

Die 20-Jährige verletzte sich durch den Aufprall leicht. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.