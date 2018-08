Auto brennt in Immendingen

Am Montagmorgen ist in der Donaustraße in Immendingen ein Citroen Berlingo in Brand geraten. Das berichtet die Polizei. Die 35-jährige Fahrerin des Wagens stellte gegen 9.25 Uhr in der Immendinger Ortsmitte fest, dass es aus dem Motorraum herausqualmte.

Deswegen fuhr sie in die Donaustraße und hielt dort an, um nachzusehen. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen ihr bereits Flammen entgegen. Sie verständigte sofort die Feuerwehr, die den Brand löschte. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge könnte ein loses Kunststoffteil, das auf dem heißen Motorblock lag, Feuer gefangen und den Brand verursacht haben. An dem Citroen entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.