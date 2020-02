Ausgleichsmaßnahmen für Gewerbegebiet sind aufwendig

Das Gewerbegebiet „Donau-Hegau“ an der L 225 gegenüber dem Daimler-Prüfzentrum soll um gut 25 Hektar Fläche erweitert werden. Damit wird auf die Zukunft gesehen ein Areal versiegelt, das noch einmal deutlich größer sein wird, als die dort bereits befindlichen Gewerbeflächen mit einem Umfang von 19 Hektar. Die Planungen sehen eine Ausdehnung von „Donau-Hegau II“ in Richtung der benachbarten Wälder vor. Entsteht statt des Waldes ein neues Gewerbegebiet, muss Immendingen anderweitig für ökologischen Ausgleich sorgen.

Dabei soll unter anderem Waldumbau innerhalb des Gemeindewalds helfen. Auf diese Art gewinnt man die aktuell immer wichtiger werdenden, notwendigen „Ökopunkte“.

„Das ist einer der Gründe, warum die Gemeinde Immendingen ab 2020 auf Eigenbeförsterung ihres 1635 Hektar großen Gemeindewaldes setzt“, sagt Bürgermeister Markus Hugger. Was die Erweiterung des Gebiets „Donau-Hegau“ angehe, stehe man unter Handlungsdruck, da für weitere Interessenten schon jetzt keine größeren Gewerbeflächen angeboten werden könnten. „Und wenn wir ein so ausgedehntes neues Gewerbegebiet erschließen, ist auch ein großer Waldausgleich erforderlich“, betont der Bürgermeister. Die Gemeinde arbeite hier schon im Vorfeld mit dem auch im Daimler-Prüfzentrum eingesetzten Umweltbüro Baader Konzept zusammen. Ein solcher Waldumbau werde dennoch zu einer Herausforderung. Hugger: „Wir müssen versuchen, möglichst viele Ökopunkte zu generieren und wollen das auf eigenem Gelände erreichen.“

Zur vordersten Aufgabe des neuen Gesamtrevierleiters der Gemeinde, Martin Schrenk, den Wald zu pflegen und zu unterhalten, komme damit eine weitere wichtige Zukunftsaufgabe hinzu. In Immendingen werde entsprechend vorausgedacht. „Ökopunkte bilden einen Wert“, so Hugger, „sie sind eine Währung“. Nicht jede Kommune habe bei der Generierung von Ökopunkten so gute Voraussetzungen wie die Flächengemeinde Immendingen. Einige Orte könnten das auf ihren eigenen Flächen schon nicht mehr gewährleisten und seien in Sachen Ökoausgleich auf interkommunale Zusammenarbeit angewiesen.

Wie geht die Gemeinde nun vor, wenn sie einen Ausgleich dafür schaffen will, dass sie große Waldflächen für die Erweiterung von „Donau-Hegau II“ abholzt und später versiegelt? Für eigens ausgewählte andere Areale wird eine Zustandserfassung vorgenommen. Schafft man statt einer Ackerfläche eine Blühwiese, so ist diese ökologisch deutlich mehr wert. Hugger: „Eine Steigerung, für die man Ökopunkte bekommt.“ Als weiteres Beispiel nennt der Bürgermeister einen Hang, der mit alten Buchen bestanden ist. „Diesen Hang können wir der Waldbewirtschaftung entziehen und ein Waldrefugium daraus machen, auch dadurch generieren wir Ökopunkte.“ Wie viele notwendig sind, um einen Ausgleich für den Bau von „Donau-Hegau II“ zu schaffen, wird zuvor ebenfalls durch eine Zustandsermittlung festgestellt.

„Bevor der Eingriff auf dem Talmannsberg erfolgt, wird der Ist-Zustand hinsichtlich der Pflanzen- und Tierwelt, geschützter Arten oder Biotope erfasst,“ so Hugger. Alles wird nach ökologischen Gesichtspunkten bewertet. Im Rahmen des Bebauungsplan- und Genehmigungsverfahrens muss die Gemeinde dann den ausreichenden Ökoausgleich nachweisen und später auf Dauer die Kompensationsflächen pflegen und erhalten.

„Währung“ in Biotopwertverfahren sind Wertpunkte, die meist als „Ökopunkte“ bezeichnet werden. Der durchführende Gutachter ermittelt zunächst die Summe der Ökopunkte im vorher definierten und abgestimmten Bereich des Eingriffs im aktuellen Zustand, das heißt vor Realisierung des Vorhabens. Die Auswirkungen des Projekts auf Natur und Landschaft werden prognostiziert und ebenfalls in Ökopunkte umgerechnet. Anhand der Differenz vorher-nachher ermittelt der Gutachter den Umfang der dem Verfahren gemäß nötigen Kompensationsmaßnahmen.