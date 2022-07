Auftrag für neues Feuerwehrhaus noch nicht vergeben

Der Immendinger Gemeinderat hat bei seiner jüngsten Sitzung vorerst den Auftrag für die Dachabdichtungsarbeiten am neuen Feuerwehrhaus noch nicht vergeben. Laut Vorschlag der Gemeindeverwaltung sollen zunächst weitere Gespräche mit den beiden günstigsten Bietern geführt werden. Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung, danach die Entscheidung über die Vergabe zu treffen. Die Kosten für die Dacharbeiten werden maximal rund 205 000 Euro betragen.

Wie Ortsbaumeister Martin Kohler am Montagabend erklärte, seien vier Angebote für das wichtige Gewerk Dachabdichtung abgegeben worden. Günstigste Bieterin war die Firma AS Dachdeckerbetrieb UG aus Stuttgart mit einer Angebotssumme von 165 077 Euro. Laut Kohler existiert das Unternehmen seit Sommer 2021. Bei einem ebenfalls am Montag geführten Bietergespräch mit der Firma, in der es um weitere Unterlagen und Referenzen ging, sei es nicht zu einer "finalen Abklärung" gekommen.

Dem Unternehmen werde nun noch Zeit eingeräumt für weitere Einreichungen. Da eine aktuelle Kostenvorberechnung der Gemeinde für die Dacharbeiten bei knapp 206 000 Euro lag, erschien das Angebot der Stuttgarter als deutlich zu günstig. Mit Blick auf einen möglichen Ausschluss der billigsten Bieterin führe die Verwaltung nun auch mit der Firma Gespräche, die das zweitgünstigste Angebot in Höhe von 204 672 Euro abgegeben hatte, so Kohler.

„Wenn bei einem solchen Großprojekt die Qualität der Dachabdichtung nicht stimmt, weil man auf Teufel komm' raus einen Billiganbieter nimmt, dann hat man nichts gewonnen," betonte Bürgermeister Manuel Stärk. Auch der Ippinger Ortsvorsteher und Geisinger Bauamtschef Christian Butschle hielt es für besser, die günstigste Bieterin auszuschließen, wenn irgendwelche Zweifel bestünden. Die Verwaltung wird nun entsprechend des Ausgangs der Verhandlungen über die Vergabe entscheiden.

Die Arbeiten am Feuerwehrhaus laufen planmäßig. Die Rohbauarbeiten sind bereits so weit vorangeschritten, dass man den Erdgeschossbereich mit der Funkzentrale, dem Besprechungsraum und den Alarmgarderoben erkennen kann, die künftig die große Fahrzeughalle mit acht Stellplätzen umgeben. Wie Ortsbaumeister Martin Kohler informierte, werden ab der kommenden Woche die Deckenarbeiten für das Erdgeschoss ausgeführt.

Beim Zeitplan für den Neubau des Feuerwehrhauses folgen auf die Rohbauarbeiten im Spätsommer die Holzbauten. Nächstes Gewerk sind dann bereits die Dacharbeiten. Das neue Gebäude wird voraussichtlich rund 4,7 Millionen Euro kosten. Erwartet werden Zuschüsse aus zwei Fördertöpfen in Höhe von 860 000 Euro.

Herzstück des neuen Feuerwehrhauses ist eine Halle für acht Wehrfahrzeuge, wobei die Immendinger Wehr derzeit über fünf Fahrzeuge und drei Abrollcontainer verfügt. Alle Feuerwehrautos rücken nach vorn auf die Max-Eyth-Straße aus. Die Alarmgarderoben für 50 Männer, zehn Frauen und 16 Jungfeuerwehrleute werden von hinten angefahren. Im Erdgeschoss gibt es ferner einen Funkraum, einen Besprechungsraum, eine kleine Werkstatt und Lagerräume. Im Obergeschoss sind Sozialräume untergebracht, darunter ein großer Besprechungs- sowie ein Jugendraum.