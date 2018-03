Auf Stimmenfang: Bürgermeister Hugger tourt durch seine Gemeinde

Bisher gibt es für die Bürgermeisterwahl in Immendingen nur einen Bewerber. Amtsinhaber Markus Hugger hat vor wenigen Wochen seine Unterlagen im Rathaus eingereicht (wir berichteten). Nun hat er seine Termine für Bürgergespräche in Immendingen und den Teilgemeinden benannt.

Ob es allerdings schon einen zweiten Bewerber für das Bürgermeisteramt in der 6300 Einwohner großen Gemeinde gibt, ist noch nicht klar. Hauptamtsleiter Manuel Stärk ist derzeit nicht im Büro. Sowohl die CDU-, als auch die SPD-Fraktion im Gemeinderat unterstützen die erneute Kandidatur Huggers.

Wiebereits angekündigt, hat Hugger im Reigen seiner Bürgergespräche jeden Teilort berücksichtigt. Den Anfang seiner Gespräche machte er schon am Aschermittwoch beim Bund der Selbständigen (BdS). Bei der gut besuchten Veranstaltung sprach er über Aufgaben und Ziele der Gemeinde. Er wünsche sich auch für die kommenden Gespräche eine offene Frage-Antwort-Situation mit den Bürgern, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Ein politischer Frühschoppen mit den politischen Ortsverbänden findet laut Huggers Plänen am Sonntag, 4. März, um 11 Uhr im Gasthaus „Flamme“ in Bachzimmern statt. Das Bürgergespräch in Hattingen folgt am Montag, 5. März, um 19 Uhr im Gasthaus „Kreuz“, in Mauenheim am Dienstag, 6. März, um 19 Uhr im Landjugendraum, in Immendingen am Mittwoch, 7. März, um 19 Uhr im Gasthaus „Kreuz“ und in Ippingen am Donnerstag, 8. März, um 20 Uhr im Gasthaus „Kreuz“.

Nach jenem Wochenende wird der 47-jährige Verwaltungswirt zum Bürgergespräch am Montag, 12. März, um 19 Uhr im Gasthaus „Waldhorn“ in Zimmern sein und zum Gespräch mit den Vereinsvorständen der Gemeinde Immendingen und der Ortsteile am Dienstag, 13. März, um 19 Uhr im Clubheim SV TuS Immendingen und zum Bürgergespräch im Gasthaus „Rebstock“ in Hintschingen am Freitag, 16. März, um 19 Uhr.